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Lark Davis Yatırım Yaptığı Altcoin’i Açıkladı!

Piyasanın en popüler analistlerinden olan Lark Davis, Twitter aracılığı ile yaptığı açıklamalarda hangi altcoin’i aldığını açıkladı.
16:45
8 Ağustos 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasanın en popüler analistlerinden olan Lark Davis, Twitter aracılığı ile  yaptığı açıklamalarda, türev likidite protokolü Synthetix’i neden tercih ettiğini 6 maddede açıkladı.

Synthetix (SNX) Nedir?

  • Synthetix, Ethereum’da sentetik varlıkların yayınlanmasına izin veren bir varlık protokolü olarak karşımıza çıkıyor. Synthetix, yatırımcıların bir varlığa sahip olmak zorunda kalmadan onu açığa çıkarmanın bir yolunu sunuyor.
  • Güvenilir bir fiyat beslemesi olan hemen hemen her şeyin sentetik bir varlık olabileceği ifade ediliyor.
  •  Temel varlığın tersini takip eden, yatırımcılara kısa vadeli risk alma veya mevcut varlıkları hedge etme ve farmer pozisyonları elde etme konusunda kolay bir yol sağlayan ters Synth’ler de bulunuyor.
  • Yatırımcılar Synthetix‘i kullanarak zincirde olmayan belirli varlıklara yatırım yapabilirler. Synthetix ayrıca, birden fazla DeFi varlığı sepetinin fiyatını izleyen DeFi endeksi gibi dizinlerin oluşturulmasına da olanak tanıyor.
  • Synth’ler, teminat (SNX) veren ve buna karşı sentetik bir varlık basan kullanıcılar tarafından oluşturuluyor. Başka bir deyişle, her bir Synth, gönderilen teminata karşı esasen borç olarak karşımıza çıkıyor.

Neden SNX Alınmalı?

Davis yaptığı paylaşımda neden SNX aldığını 6 maddede açıklıyor:

  • Sağlam DeFi ve kripto para
  • En iyi balinalar tarafından en çok işlem gören ve tutulan kripto para
  • VC’ler işin içine dahil oldu
  • Büyük stake ödülleri
  • İyimserlik sayesinde sonunda gerçek bir ilgi kazanıyor
  •  Curve Finance, synth’ler için atomik takasları entegre ediyor.

Yazının kaleme alındığı sırada 4,22 dolardan işlem gören SNX, tüm zamanlar rekorunu 14 Şubat 2021’de 28,77 dolar ile kırmıştı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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