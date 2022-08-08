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En büyük köpek temalı kripto para Dogecoin‘in (DOGE) yükselişine neyin yardımcı olacağına dair bir başka Twitter tartışmasında, kripto paranın en güçlü ve en büyük rakibi olan Shiba Inu (SHIB) tarafından örneklendiği gibi DOGE’un yakımı konusu yeniden gündeme geldi.

Kurucu Ortaktan Açıklama

Böyle bir mekanizmayı Dogecoin’e getirme ihtimali geçmişte de tartışılmıştı ve fikir reddedilmişti, ancak tartışmanın katılımcılarından biri Dogecoin’in kurucu ortağı Billy Markus’a DOGE‘e bir yakım mekanizması getirilmesi konusunda kararının ne olduğunu doğrudan sordu ve bir yanıt almayı başardı.

Marcus, herkesin önce tüm kripto paralarını yakması durumunda DOGE’nin Ay’a gidebileceğini belirtti. Dogecoin’in kurucu ortağı, internette kimin hangi konuda yanıldığı gündeme geldiğinde ironik ve hatta belki de alaycı açıklamalarıyla tanındığından elbette bu açıklamayı şaka yollu yaptı. Görünüşe göre Markus, Dogecoin ordusuna bir kez daha DOGE’nin SHIB örneğini takip etmeyeceğini ve Dogecoin ekibinin herhangi bir yakım mekanizmasının uygulaması üzerinde en azından henüz çalışma yapmadığını açıkça belirtti.

Yakım Mekanizmasına İhtiyaç Var mı?

Shiba Inu örneğine bakıldığında yakım mekanizmasının gerçekten yüksek enflasyon için her derde deva olmadığını söylemek mümkün değil. Shibburn portalından alınan veriler dikkate alındığında, geçen hafta boyunca toplam 750 milyon SHIB’in yakıldığı görülüyor. Bu da multi-trilyon dolarlık arzı bulunan bir kripto para için son derece düşük bir yakımı işaret ediyor.

Buna karşılık, mevcut DOGE’nin dolaşımdaki arzı 132.672 milyar iken, SHIB’in dolaşımdaki arzı 550 trilyonun altında. Bu arada Dogecoin‘in toplam piyasa değerinin, Shiba Inu’nun toplam piyasa değerinden 3 milyar dolar yani yaklaşık yüzde 50 daha yüksek. Tabii ki, dolaşımdaki arzın bu kadar çok fazla olması DOGE fiyatının 1 dolara ulaşmasını hayal etmeyi zorlaştırıyor zor çünkü böyle bir fiyat hedefi 130 milyar dolarlık piyasa değerinin olması anlamına gerekiyor. Yine de kripto para toplululuğu, bu hayal için sürekli olarak köpek temalı kripto paranın yaklaşık bir buçuk yıl önce 0,73 dolara ulaşmasını hatırlıyor.

Şu an için DOGE için bir yakım mekanizması planı bulunmuyor olsa da Dogecoin geliştiricilerinin bir sonraki boğa piyasasında bu çeyrek dolarlık boşluğu kesinlikle kapatmak için neler yapabileceğini görmek ilginç olacak gibi duruyor.