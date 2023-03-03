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Kurtar Bizi Cidatel! Kripto Paraların Yönü Buna Bağlı!

Kripto para piyasaları zor günler yaşayabilir. Cidatel olaya el atabilir.
17:50
3 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bugünlerde kripto para piyasalarında gündem yoğun çünkü ortaya çıkan sorun çok daha büyük problemleri tetikleyebilir. Kripto para piyasalarının gündemi genellikle ya makro ekonomi ya da kendi sorunları nedeniyle hep yoğun. Peki bugünlerde Bitcoin ve altcoinleri tehdit eden şey ne? Yatırımcıların kulağını hangi habere kabartması gerekiyor? Cidatel kriptoyu nasıl kurtaracak?

Silvergate Bank İflası

Muhtemelen FTX çöküşünden dolayı Silvergate bilinmeyen derecede yara aldı ve iflasın eşiğine geldi. SEC’e raporlarını tarihi geçmesine rağmen sunamayan banka ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu kabul ediyor. FTX ile sıkı ilişkileri olan banka kriptonun geleneksel finans sistemiyle arasındaki en büyük köprülerden biriydi. Önce Binance, Silvergate Bank ile ilişkisini sonlandırdığını duyurdu. Bu karar banka tarafından alınmıştı ve USD cinsinden para transferleri için ciddi bir sorundu. Binance halen yeni bir ortak arıyor.

Dün ise Coinbase dahil neredeyse tüm büyük kripto şirketleri iflasın eşiğindeki Silvergate Bank ile ilişkilerini durdurduğunu açıkladı. Kriptonun geleneksel finans ile en büyük bağlarından biri kopmuş oldu. Bu durum çok büyük riskleri beraberinde getiriyor. Eğer Silvergate kripto maruziyeti nedeniyle iflas ederse ABD uzun bir süre regülasyonlar netleşene kadar bankaların kripto şirketleriyle ilişkisini kısıtlayabilir. Bu durum USD transferlerini olumsuz etkileyeceği için ciddi likidite sorunlarını da beraberinde getirebilir ve piyasa düşer. Tek başında bankaların kriptodan izole edilmesi bile piyasalarda büyük satışların tetiklenmesi için yeterli olacaktır.

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Evet tam olarak öyle, Silvergate iflas etmemeli ve yeniden kripto şirketlerinin USD transferleri için ortağı olarak kalmalı. ABD bankasında zaten hissesi olan Citadel Securities bankayı kurtarmak için harekete geçebilir. Bilgiler henüz resmi olmasa da, Citadel’in ABD’deki kripto ekosisteminin sağlığı için son derece önemli olan ABD bankasını kurtarmak için bir miktar sermaye pompalayacağı söyleniyor. Ancak, yatırımın banka için hemen sonuç getirip getirmeyeceği henüz belli değil.

Twitter’daki Andrew’a göre Citadel, Silvergate’i likidite krizinden kurtarmak için muhtemelen daha fazla fon yatırabilir. Yatırımların Silvergate için boşlukları doldurmaya odaklanacağını söyledi. Söylentiler, Silvergate krizi etrafındaki FUD nedeniyle kripto para birimi fiyatlarının anında darbe aldığı bir zamanda geldi. Coinbase ve Microstrategy gibi büyük kripto şirketleri, Silvergate’in ileriye dönük faaliyet gösterme kabiliyetine yönelik risklerle ilgili ipuçları nedeniyle bankayla bağlarını kestiklerini duyurmuştu. 50’den fazla ülkede faaliyet gösteren dünyanın en büyük piyasa yapıcısı Citadel Securities halihazırda Silvergate Bank’ın %5.5 hissesine sahip. Dolayısıyla, bankadaki öz sermaye payını artırmak istediğini varsaymak mantıklı olacaktır.

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