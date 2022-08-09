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Kritik Uyarı: Piyasaya Meydan Okuyan Altcoin’de Çarpıcı Gelişme!

Bitcoin (BTC) yerinde sayarken, önde gelen altcoin satın alma baskısı sayesinde büyük oranda değer kaydetti. 
16:15
9 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika
Bitcoin (BTC) yerinde sayarken, önde gelen altcoin satın alma baskısı sayesinde büyük oranda değer kaydetti.

CEL Rallisi: Short Squueze ve Yatırımcı İlgisi!

Celsius, yaşadığı finansal sorunlardan ötürü  iflas başvurusunda bulunurken, ekosistemin tokeni CEL üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Son dönemde dikkatleri üzerine çeken altcoin, son 24 saatte %24’ün üzerinde bir artış ile 1,97 dolardan işlem görüyor. CoinMarketCap verilerine göre, CEL, bugün 2 doları geçmeyi başardı ancak tekrar ivme kaybetti. Frmanın Temmuz ortasında iflas başvurusunda bulunmasından bu yana, CEL %175’in üzerinde kazanç elde etti. Santiment verilerine göre, CEL sürekli bir satın alma baskısına tanıklık ederken, önemli bir sermaye girişi de kaydetti. Bu doğrultuda, CEL’in  piyasa değeri, 2 Ağustos’ta kaydedilen 303 milyon dolardan 170 milyon dolar artarak an itibariyle 473 milyon dolar oldu.
 Uzmanlara göre, CEL ayrıca sosyal medyada bazı platformlardaki kampanyalardan da destek aldı. ”CELShortSqueeze” başlığı altında koordineli bir Twitter etkinliğinde Celsius topluluğu, açığa satış yapanların pozisyonlarını kapatmaya zorlamak için CEL fiyatını artırmaya çalıştı. Kısa Pozisyon Sıkıştırması olarak bilinen Short Squeeze, ”bir yatırım enstrümanında kısa pozisyon (short) açmış yatırımcıların, fiyatta yaşanan sert bir artış sonrasında zararla yüzleşmeleri durumunu ve pozisyonlarını kapatmak için karşı karşıya kaldıkları baskıyı ifade eder” Bununla birlikte, CEL’deki Short Sueeze olayının yeni olmadığını ve şirketin likidite sorunları nedeniyle müşteri çekme işlemlerini durdurmasıyla arttığını belirtmekte fayda var. Örneğin, 14 Temmuz’da, topluluk destek olarak varlığa daha fazla sermaye yatırmaya çalıştığından, altcoin çift haneli kazançlar kaydetti. Özellikle, CEL topluluğunun stratejisi, çökmekte olan çoğu proje için son trendi yansıtıyor. Terra krizinde, LUNC da benzer girişimlere tanık oldu.

Celsius’ta Sorunlar, Derinleşiyor

CEL’deki ralliye rağmen, Celsius iflas başvurusunda bulunduktan sonra normal hizmetlerin yeniden başlamasıyla büyük belirsizlikle karşı karşıya. Şirket, müşterilere her şeyi yoluna koyacağına dair güvence vermiş olsa da, şirketin sorunları derinleşiyor gibi görünüyor. Örneğin, Celsius, şirketin bir Ponzi şeması gibi yürütüldüğünü iddia eden eski bir çalışandan dava ile karşı karşıya. Dava, Celsius’u mevduatlar için yeterli müşteri fonu koruma önlemleri almadığı gerekçesiyle yöneticileri suçluyor.
Bloomberg, ABD merkezli hukuk firması Braga Eagel & Squire’ın Celsius Network ve CEO’su Alexander Mashinsky’ye 9 Şubat 2018 ve 13 Temmuz 2022 tarihleri ​​arasında Celsius menkul kıymetlerini satın alan veya başka şekilde edinen tüm kişi ve kuruluşlar adına toplu dava açtığını bildirdi. Celsius’un yanı sıra Voyager Digital, kripto piyasasının uzun süreli çöküşünden kaynaklanan önemli kayıplara atıfta bulunarak iflas koruması için başvuruda bulundu.

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