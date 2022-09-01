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Kritik Konumdaki ABD’li Bürokrat Bu Kripto Borsasına Katıldı!

İşini şansa bırakmıyor, gelecekte yaşayabileceği sorunlara şimdiden hazırlanmaya başladı.
22:00
1 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

En büyük kripto para borsalarından biri yaklaşan düzenleyici baskıya önlem için önemli bir ismi transfer etti. Başta Binance olmak üzere çok sayıda kripto şirketi kendilerine yol gösterecek geçmişte düzenleyici kurumlarda çalışmış isimleri transfer ediyor. Son hamle ise FTX borsasından geldi. Genç milyarder SBF tarafından yönetilen şirket hedefine ulaşabilecek mi?

FTX Borsasından Transfer

Amerika Birleşik Devletleri Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’nda komisyon üyesi olarak görev yapan Jill Sommers, FTX borsasının ABD Türevleri yönetim kuruluna katıldı. Bugün akşam saatlerinde yapılan duyuruda FTX ABD’nin türev kolu, Sommers‘ın şirketin düzenleyiciler konusunda atacağı adımları destekleyeceğini söyledi. Birçok kripto şirketi ilerleyen süreçte karşılaşabileceği düzenleyici baskıları hafifletmek ve düzenleyicilerin taleplerine karşılık verebilmek için işi bilen isimleri istihdam ediyor.

Sommers, 2007’den 2013’e kadar eski Başkanlar Barack Obama ve George W. Bush yönetiminde CFTC komisyon üyesi olarak görev yaptı ve Chicago Ticaret Borsası için düzenleyici işlerden sorumlu genel müdürlük görevini yürüttü.

Düzenleyici Baskıya Hazırlık

Sommers, şirketin dünyadaki en regüle borsa olmasını hedefleyecek. Ayrıca düzenleyicilerle yakın çalışacak ve CFTC ve ABD hükümeti içindeki diğer kişilerle görüşmeler önerebilecek. FTX ABD Türevleri CEO’su Zach Dexter, bugün yaptığı açıklamada Sommers’in türevler alanındaki zengin deneyiminden faydalanmak istediklerini ve onun birlikte çalışmalarının paha biçilmez olduğunu söyledi. CFTC’de çok fazla tecrübe edinen bu isim, FTX borsasının yumuşak noktalarını tespit edecek ve onu CFTC ile SEC’in darbelerinden koruyacak.

Sommers’ın yönetim kuruluna eklenmesi, eski CFTC komisyon üyesi Mark Wetjen’in Kasım 2021’de FTX ABD’ye şirketin politika ve düzenleyici strateji başkanı olarak katılmasının ardından geldi. 2011-2015 yılları arasında komisyon üyesi ve 2014 yılında başkan vekili olarak görev yapan Wetjen, daha önce yasama çabalarını desteklemişti.

FTX Kurucusu SBF önümüzdeki aylarda yaşayabileceği potansiyel sorunlara karşı şimdiden hazırlık yapıyor. Bir sonraki başkanlık seçimi için 1 milyar dolar ayırabileceğini açıklayan SBF lobicilik faaliyetlerini son derece önemsiyor. Alameda, Solana ve daha birçok alt kategoride FTX borsası problem yaşayabilir. Geleceğe hazırlık yapıyor olmaları FTT Token ve FTX borsasının geleceği için önemlidir.

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