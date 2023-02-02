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Kritik: Fed’in Beklediği Veriye Saatler Kaldı! Kripto Paralar Dikkat!

Bugün saatler sonra kritik veri açıklanacak ve kripto para piyasaları hareketlenecek.
13:45
2 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dün Fed Başkanı Powell piyasaların beklediğinden daha iyimser bir duruş sergiledi ve Bitcoin fiyatı 24.000 doları aştı. Ancak henüz her şey yoluna girmiş değil. Yeni gelecek verileri yakından izleyeceklerini açıklayan Powell eğer veriler olumsuz gelirse ek tedbirler alabileceklerinden bahsetti. Bu yüzden bugün açıklanacak veri kritik öneme sahip.

Kripto Paralar Yükselir Mi?

Dün Powell, Mart ayına kadar açıklanacak ve ekonomiyi ilgilendiren bazı önemli verilerin sonraki toplantı için duruşlarını belirleyeceğini açıkladı. En önemlisi artık dezenflasyonist sürece girildiğinin altını çizdi. Enflasyondaki düşüşe ikna olması risk piyasaları için harika ancak yeterli değil. İstihdam tarafındaki güçlü duruşun politikalarının etkilerini zayıflatabileceğinden endişelendiğini de söyledi. O halde istihdam ve işsizlik verileri son derece önemli, bugün ve yarın açıklanacak veriler kripto paralar için kritik öneme sahip.

Saat 16:30’da İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları verisi açıklanacak ve 200 binin altında bir rakam Bitcoin için olumlu sonuçlar doğurmayacaktır. Ayrıca Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları verisinin de 1 milyon 677 bin üzerinde gelmesi gerekiyor. Devasa teknoloji şirketleri kazançlarını artırmak için 200 binin üzerinde personeli işten çıkardı. Fed ise işsizliğin yarın beklenen %3,6 seviyesinin üzerinde bir yıllık kapanış yapmasını bekliyor. Bugün için iki verinin yukarıda açıklandığı gibi gelmesi kripto paralarda yükselişi tetikleyecektir.

Fed Mart Ayı Toplantısı

22 Mart tarihinde Fed yılın ikinci toplantısını yapacak. Bu toplantı için faiz kararı henüz kesinleşmiş değil ve gelecek verilere göre Fed daha fazla artışa gidebilir. FedWatch verilerine göre 25bp artışa %84 ihtimal verilirken artışın pas geçişmesi ihtimali %15,9 olarak görülüyor. Şimdi aralık ayında açıklanan tavan faiz hedefini hatırlayalım. Eylül ayında yukarı yönlü güncellenene ve aralık ayında teyit edilen tavan %5,1’idi. Eğer Powell önümüzdeki toplantıda 25bp artış yapılırsa neredeyse zirveye ulaşılacak.

O halde Mart ayında ya zirve yukarı yönlü revize edilmeli ya da artık Fed faiz tavanına neredeyse ulaştıklarını açıklamalı. Bu yönden bakıldığında yılın en önemli toplantısının Mart ayında olduğunu söyleyebiliriz. Aşırı iyimserliği baltalamayan Fed bize Ağustos ayından çok daha iyi bir konumda olduğumuzu ima ediyor. Önümüzdeki aylarda enflasyon ve istihdam verisinde sıçramalar görmezsek kripto paralar, hisse senedi ve altın gibi varlıklarda istikrarlı bir yükseliş görebiliriz.

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