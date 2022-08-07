Kripto borsası FTX'in kurucusu ve CEO'su olan Sam Bankman-Fried yaptığı açıklamalarla kripto kışının büyük kısmının bittiğine inandığını belirtti.

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FTX CEO’su Sam Bankman-Fried (SBF), makro şoklar yaşanmadığı sürece kripto kışının en kötüsünün bittiğine inanıyor. SBF, Nasdaq %25 düşerse, faiz oranları artmaya devam ederse ve iki buçuk yıllık bir durgunluk meydana gelirse, o zaman 10 bin ila 15 bin dolarlık bir bitcoin fiyatı bir gerçektir, diye uyardı. Bu olursa, SBF, daha fazla yıkım olabileceğini söylüyor.

Voyager Digital, Celsius, Babel Finance ve Three Arrows Capital, bazı yatırımcıları yatırılan fonları geri almak için çaresiz bırakan bir şok yaşattı.

SBF, Pazar Bozgununun Bitmediğini Söyledi

Bankman-Fried, kripto para piyasası bozgununun küçük bir bölümünün henüz gerçekleşmediğine ve yönetilebilir olacağına inanıyor. Bozgun, rezervler veya algoritmik araçlar kullanılarak fiat para birimine sabitlenmiş bir tür kripto para birimi olan, algoritmik olarak desteklenen TerraUSD stablecoinin çöküşünden sonra başladı.

Kısmen teminat destekli ve kısmen algoritmik bir stabilcoin olan Frax’ın kurucusu, mevcut kripto kışında başka bir stabilcoinin çöküşünün olası olmadığına inanıyor. Sam Kazemian, dışsal varlıkları teminat olarak alarak bunun “tam anlamıyla imkansız” olduğunu söyledi.

SBF, bir varlığın gerçek değerini kasıtlı olarak düşünmeden kriptoya yatırım yapanları elemek için kışın gerekli olduğunu söyledi. Bu tür “temelsiz” düşüncenin yalnızca pazardaki coşkulu dönemlerde işe yaradığını söylüyor.

SBF, müşteri varlıklarını korumak ve birbirine bağlı kredilerin olumsuz etkilerinin yayılmasını önlemek için bir teklif olduğunu söylediği kripto para birimi şirketlerine para akıttı. Ek olarak, FTX’in felaket olmayan ancak optimal de olmayan anlaşmaları kapatmayı düşündüğünü söyledi. FTX’in bu harcama çılgınlığı, 2008 mali krizi sırasında bankalara son kredi mercii olarak hareket eden JPMorgan Chase gibi bankaların oynadığı rollerle karşılaştırmalar yaptı.

FTX ve SBF’nin olumlu gördüğü anlaşmalardan biri, borç veren likidite taleplerini karşılamakta zorlanırken 400 milyon dolarlık bir kredi limiti uzattığı BlockFi’ydi. Şirketi 240 milyon dolara satın alma opsiyonu bulunuyor.

Mayıs ayında SBF, aracı kurumun hisse fiyatı ilkbaharda düşüşe geçtiği için Robinhood Markets’te %7,6 hisse satın aldı. Buna ek olarak, kripto borç veren Voyager Digital’e 200 milyon dolar ve 15.000 bitcoin ödünç verdi. Şirket 75 milyon dolar kullandı ve ardından Mayıs 2022’de iflas başvurusunda bulundu.

İşbirliği yapan şirketler arasındaki güven eksikliğinin, aralarındaki herhangi bir işi maliyetli hale getirdiğini ve kendi başına bir girişimde bulunmadan önce daha fazla bilgi sahibi olmayı dilediğini söyledi.

100.000 Dolara Giden Bitcoin Onu Zorluyor

Ethereum hakkında konuşan SBF, yaklaşan birleşme ile ilgili herhangi bir fiyat tahmini yapmaktan kaçındı. Vitalik Buterin, Ethereum’un konsensüs katmanının hisse kanıtı olarak değişeceğini görecek, birleşmeyi bozacak herhangi bir çalışma kanıtı çatalı beklemediğini söyledi. İnsanların para kaybetmemesini umduğunu da sözlerine ekledi.

Bitcoin ile ilgili olarak, SBF’nin duyguları ihtiyatlı bir şekilde iyimser. Fiyatta bir toparlanmanın eşlik ettiği daha fazla düzenleyici şeffaflık ortamının, Bitcoin’in daha yüksek seviyelere çıkmasına yardımcı olacağına inanıyor. Ancak, 100 bin dolar sanıldığından biraz daha uzakta olabilir.