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Yatırımcılar düşen volatilitenin kendilerine bir sürpriz yapmasını bekliyor. Noel tatili nedeniyle piyasa şimdilik sakin. Haber akışı da bu hafta yavaş olacağı için sürpriz bir hareket gelebilir. Ocak itibariyle kripto para yatırımcıları yeniden yoğun makro-ekonomi gündemiyle hop oturup hop kalkacak. Fakat popüler bir analist 2023 yılına dair oldukça umutlu.

Bitcoin Ne Zaman Yükselecek?

PARABOLIT takma adını kullanan kripto para analisti Bitcoin’in 2019 yılında yaptığı bir harekete dikkat çekerek fiyatın artık yükselmeye başlayacağını iddia etti. Buna göre 2023 yılının ilk çeyreğinde Bitcoin artık dip bölgeden dönüş yoluna çıkmış olacak. 2019’da benzer bir hareket fiyatın 2 yıl sonra ATH seviyesine gitmesini sağlamıştı.

Fakat halen bazı sorunlar var. Bitcoin madencilerinin satışları zayıflamış olsa da balinalar henüz Bitcoin biriktirmeye başlamadı. Üstelik halving anlatısına göre gerçek bir geri dönüş için 2023 yılı sonunu beklemek daha mantıklı görünüyor. PARABOLIT tarafından paylaşılan senaryo ise eğer Fed, faizleri resesyon korkusuyla gevşetmeye başlarsa mümkün gibi görünüyor. FTX çöküşünün dolaylı etkileri ve özellikle Genesis’in iflası ihtimali 2019 yılından farklı bir ortamda olduğumuzu söylüyor.

Bitcoin Fiyat Hedefi

Aynı analist Bitcoin için öncedeki döngüleri inceleyerek 2024 yılına kadar yeni ATH seviyesinin görüleceğini söylüyor. Analiste göre bir sonraki boğa sezonunda Bitcoin fiyatı 237.039 dolara kadar çıkacak. Geçmiş döngülerde bunu gördük fakat bu gelecekte de aynı şeyin olacağı anlamına gelmiyor. Eğer bu tahminleri tutarsa bu analist gerçekten büyük bir iş başarmış olacak. Aşağıdaki grafikte altı haneli Bitcoin hedefinin geçmiş döngülerle karşılaştırılmasını görüyorsunuz.

Ayrıca dolar endeksi (DXY) için de geçtiğimiz aylarda zirvenin görüldüğünü söyledi. 114’ün üzerine çıkan dolar endeksi yazı hazırlandığı sırada 105’in altında bulunuyor. Analistin tahminine göre DXY tam 70 bölgesine kadar inecek ve bu anlatı da Bitcoin’in yükseliş trendine girdiği yönündeki beklentisini destekliyor.

2023 tüm bu iddialı hedeflerin ortasında gerçekten heyecanlı olacak. Bir tarafta 12.000 doları hedefleyen analistler ve diğer cephede yeniden 30.000 bölgesinin orta vadede aşılacağını söyleyenler. İki gruptan biri fena yanılacak ve ciddi para kaybedecek.