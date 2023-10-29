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Kripto Paraları Nasıl Boğaya Zorluyorlar?

Özet

  • GBTC negatif primi ATH günlerinden bu yana en düşük seviyelerine indi.
  • Kurumsal BTC yatırım ürünlerine iki haftadır talep artıyor.
  • Kurumsal talepteki artış ayı piyasalarının sonunu getirebilir.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
14:00
29 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bitcoin (BTC) 34.000 dolar üzerinde kapanışlara devam ediyor ve 17 ayın ardından daha yüksek zirveler hedefleniyor. Yatırımcıların umudunu artıran birçok olay yaşandı. Hali hazırda devam eden kurumsal talep de son BTC rallisinin nasıl ayı sezonunun sonunu getirebileceğini gösteriyor. Aylar sonra bu bakış açısının doğru olup olmadığını hep birlikte göreceğiz.

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

Özellikle kurumsal cepheden gelen veriler yatırımcılar için umut verici. Pazartesi günü yayınlanacak CoinShares raporu da şimdiden merak uyandırıyor. ETF onayına dair artan iyimserlik kurumsa talebin artmasına ve GBTC iskontosunun erimesine neden oldu.

Kurumsal ve akredite yatırımcıların tercih ettiği BTC yatırım araçları Amerika Birleşik Devletleri’ndeki olası ETF onayının heyecanıyla ciddi hacim artışı görüyor. Açık pozisyonlar 30 milyar dolara koşuyor ve tüm bu veriler kurumsal talebin ayı sezonunu bitirebileceğini gösteriyor.

Bloomberg tarafından sağlanan veriler ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) ve GBTC’deki ilgi artışını yansıtıyor. Bloomberg kıdemli ETF analisti Eric Balchunas şunları yazdı;

“BITO geçen hafta 1,7 milyar dolar işlem gördü, şimdi hacim bakımından çılgınca diyebileceğim ikinci haftadayız”.

Bitcoin Boğası Başlıyor Mu?

Balchunas, Grayscale Bitcoin Trust 800 milyon dolarlık hacim eşiğini aştığı için daha fazla artış olabileceğini düşünüyor. Yoğun talebin ortasında iskontolu GBTC alıp ETF onayından sonra BTC fiyatının da artışıyla karlı biçimde satmak isteyenler fazlasıyla acele ediyor. Bu da BTC fiyatının kripto borsalarında hacimler düşse de güçlü kalmasını sağlıyor.

Kripto araştırma firması Reflexivity’nin kurucu ortağı William Clemente de benzer şeyler söylüyor. Ona göre geleneksel finansın kurtları bireysel yatırımcının farkında olmadığı bir şeyi görüyor veya gerçekten ne olacağını biliyor. Grayscale’in ürünü olan GBTC bugün %13 iskontoyla işlem görüyor. Bu oran yüzde 48,5’leri vaktiyle aşmış fiyat olması gereken seviyenin neredeyse yarısına inmişti.

CoinGlass’ın verilerine göre günler önce %13’e kadar inen iskonto Kasım 2021’den bu yana görülen en düşük seviye. Kripto para uzmanı Mister Crypto ise durumu şöyle değerlendiriyor;

“GBTC indirimi daralmaya devam ediyor. Belki TradFi (geleneksel finans) bizim henüz bilmediğimiz bir şey biliyordur…”

Öte yandan ARK Invest düşen negatif primle birlikte bunu satış fırsatı olarak gördü ve elindeki varlık miktarını azalttı.

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