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New York Başsavcılığı (NYAG), kripto para yatırımcılarını dolandırıcılıktan korumayı amaçlayan bir yasa tasarısı sundu. Önerilen yasa tasarısı, kripto para birimleriyle uğraşan şirketlerin belirli standartlara uymasını ve yatırımcılarına önemli bilgileri açıklamasını gerektirecek.

Kripto Para Yaratıcıları Ne Yapacak?

NYAG’den Letitia James’in güncellemesine göre, yasa kripto para birimi firmalarını dolandırıcılık faaliyetlerinin kurbanlarına geri ödeme yapmaya zorlayacak. Bu, kripto para birimleriyle uğraşan herhangi bir şirketin dolandırıcılık veya bilgisayar korsanlığı saldırılarının kurbanı olan müşterilere geri ödeme yapacağı anlamına geliyor. İlginç bir şekilde, bu hareket milletvekillerinin tüketicileri kripto para birimlerine yatırım yapmakla ilişkili risklerden koruma girişimi olarak görülüyor.

Bununla birlikte, önerilen mevzuat, bankaların ve diğer finansal kurumların müşterilerine belirli bir düzeyde koruma sağlamaları gereken geleneksel finansal hizmetler için mevcut yasal çerçeve üzerine inşa edilmişti. Amaç, kripto para birimi alanındaki yatırımcılara geleneksel finansal piyasalardakilerle aynı düzeyde koruma sağlamak olarak yorumlanabilir.

Mevzuat kabul edilirse, bu durum kripto endüstrisi için ileriye doğru atılmış önemli bir adım olabilir. Şimdiye kadar, bu sektörde çok az düzenleme bulunuyordu ve bu da birçok dolandırıcılık faaliyetinin kontrol edilmemesine izin verdi. Bu nedenle, bu yeni mevzuatın yürürlüğe girmesi tüm bunları değiştirebilir.

Yeni Yasanın Önemli Faydaları

Büyük ölçüde, bu yeni yasa kripto para piyasasında tüketici güvenini artırabilir. Pek çok kişi, düzenleme ve yasal koruma eksikliği nedeniyle paralarını kaybetme korkusu nedeniyle kripto para birimlerine yatırım yapmakta tereddüt ediyor. Bununla birlikte, şirketlerin dolandırıcılık ve hırsızlık mağdurlarına geri ödeme yapmaları gerekiyorsa, bu potansiyel yatırımcılara güven vermek için uzun bir almalarını sağlayabilir.

Buna ek olarak, önerilen mevzuat kripto para firmalarını güvenliği daha ciddiye almaya zorlayacak. Bu alandaki birçok şirket, yeterli güvenlik önlemlerini uygulama konusunda rahat davranmış ve bu da onları bilgisayar korsanlığı saldırılarına karşı savunmasız hale getirmişti. Firmalar, müşterilerinin uğradığı herhangi bir kayıptan sorumlu tutulacaklarını bilirlerse, güvenliğe öncelik verme olasılıkları daha yüksek olabilir.

Genel olarak, kripto para firmalarını dolandırıcılık mağdurlarına geri ödeme yapmaya zorlamak için önerilen mevzuat, sektördeki birçok kişi için memnuniyet verici bir gelişme olarak yorumlanabilir. Ocak ayında, New York eyaletindeki baş mali düzenleyicinin, şirketlerin müşterilerinin kripto varlıklarını kendilerininkinden ayırmasını dikte eden yeni bir kılavuz yayınladığını hatırlamak faydalı olabilir.