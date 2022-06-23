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Kripto Paralarda Düşüş Bitti Mi? 2 Milyar Dolarlık Hareket!

Bitcoin artık dibi buldu mu? Yatırımcı davranışları kripto para piyasaları için neler söylüyor?
19:10
23 Haziran 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Haftalardır soluksuz düşüş yaşayan kripto para piyasaları kısa bir süredir 19.700 ile 21.500 dolar aralığında tutunmaya çalışıyor. Peki artık kripto paralarda düşüş bitti mi? Son olarak 17.000 dolar seviyesine düşen Bitcoin, iki gündür 20.500 doların üzerine hızla çıkıyor. Fakat hisse senedi piyasalarındaki pozitif duruşa rağmen yükselişini sürdüremiyor.

Kripto Paralarda Düşüş Bitti Mi?

On-chain analitik firması Glassnode’a göre, geçtiğimiz hafta tam olarak 108.200 BTC’lik bir çıkış görüldü. Bu, 2,2 milyar doların üzerinde bir hareket ve büyük borsalardan taşındı. Piyasa her zamankinden daha fazla düzensizlik ve belirsizlikle karşı karşıya kalmaya devam ederken, borsalardan çıkışlar görmeye devam ediyor. 21 Haziran’da kripto yatırım uzmanı Ali Martinez tarafından tweetlenen verilere göre, 108.200’den fazla Bitcoin (BTC), 14 Haziran’dan bu yana önde gelen kripto borsa cüzdanlarından ayrıldı.

Bu, daha piyasa katılımcısının Bitcoin satmak yerine satın almaya istekli olduğunu ve/veya varlıklarını başka bir yerde saklamayı tercih ettiğini ortaya koyuyor. Benzer çıkışları bir süre daha görmeye devam edersek en büyük kripto para birimi en azından lokal bir tepe için 24.000-26.000 dolar aralığını hedefleyebilir.

Genellikle, borsalardan giriş ve çıkışların piyasa duyarlılığındaki değişikliklerle dalgalanması muhtemeldir. Girişlerdeki artış, artan satış baskısını yansıtırken, diğer yandan büyük çıkışlar, artan satın alma baskısına işaret ediyor.

Binance Amerika’da Büyümek İstiyor

Binance US CEO’su Brian Shroder çarşamba günü Bloomberg ile yaptığı röportajda Bitcoin işlemleri için işlem ücreti almayacaklarını açıkladı. CEO ayrıca hareketin firmanın yeni kullanıcıları çekebilmesi için yapıldığını söyledi ve Binance borsasının ücretsiz işlemlerden para kazanmadığını açıkladı. Binance borsasının Amerikan iştiraki, gelecekte serbest ticaret kategorisine daha fazla token eklemeyi umuyor. Firma ayrıca, getirilerden pay aldığı yeni başlattığı stake hizmetinden daha fazla gelir elde etmeyi planlıyor.

Hareket büyük olasılıkla, Binance borsasının Amerika’daki rakipleri olan Coinbase, FTX, Gemini, Robinhood arasındaki rekabeti kızıştıracak.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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