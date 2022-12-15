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  •   Kripto Paralara Desteğiyle Bilinen Dev Ülke Kafa Karıştırdı! Düzenlemeler Yolda Mı?

Kripto Paralara Desteğiyle Bilinen Dev Ülke Kafa Karıştırdı! Düzenlemeler Yolda Mı?

Dünya üzerinde kripto paralarla ilgili iki farklı yargı hala güncelliğini korurken bu dev ülkeden gelen dönüş sinyali yatırımcıyı korkutabilir.
21:30
15 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Financial Times’ın yakın tarihli bir raporuna göre Fransa, FTX’in çöküşü gibi son piyasa başarısızlıklarının ardından kripto para sağlayıcıları için kolay lisanslama rejimini yeniden gözden geçirebilir. Bu gelişme, Fransa’nın kendisini Avrupa’nın en kripto yanlısı ülkelerinden biri olarak konumlandırma çabalarını sorgulatabilir.

2023 Fransa İçin Kritik Olacak

Fransız Senatosu’nun finans komisyonu üyesi Hervé Maurey, kripto borsalarının 2026 yılına kadar tam lisans olmadan faaliyet göstermesine izin veren bir hükmün kaldırılması için bir değişiklik önerdi. Mevcut rejim, kripto varlıklarında piyasalar yasası (MiCA) 2024’te yasalaştıktan sonra bile bu olasılığı canlı tutuyor.

Maurey’in değişikliği, kripto borsalarının sıkı kontroller olmadan faaliyet gösterme seçeneğini ortadan kaldırarak, borsaların Ekim 2023’ten itibaren Autorité des Marchés Financiers’den (AMF) bir lisans almasını gerektiriyor. Şu anda Fransa’da AMF’den lisans almadan faaliyet gösteren en az 50 kayıtlı kripto şirketi bulunuyor. Fransız senatosu değişikliği 13 Aralık’ta kabul etti ve gelecek yıl Ocak ayında parlamento görüşmelerine geçecek.

Fransız mali düzenleyicisi, Fransa’nın en eski bankacılık kurumlarından biri olan SG Forge’un Ekim ayında kripto para birimi hizmetlerine girmesini onayladı. Fransa, Mart ayında Binance’in ülkede faaliyet göstermek için kayıt talebini onayladı.

Macron, Düzenlemeye Şüpheyle Yaklaşıyor

Ülkede hizmet veren kripto derneklerinden olan Fransız Dijital Varlık Endüstrisi, yaşanabilecek bir değişikliği, Fransız parlamenterler tarafından geleceğin olası endüstrisini terk etmenin bir işareti olarak görüyor. Kısa süre önce ikinci cumhurbaşkanlığı dönemine başlayan Emmanuel Macron hükümeti, dijital varlıklar endüstrisine verdiği sesli destekle ünlü.

Nisan ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turundan önce Macron, bir dizi endüstriyel adıma olan inancını dile getirmişti. Bunlar arasında ülkedeki teknoloji unicorn’larının sayısının artırılması, bir NFT politikası geliştirilmesi ve Avrupa metaverse’i yer alıyor. Bununla birlikte, kendi kendini düzenleyen finans sektörüne yönelik şüpheciliğini de paylaştı.

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