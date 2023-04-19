Okuma Süresi: 2 Dakika

Kral kripto yeniden 30.000 doları kaybetti ve bu şaşırtıcı olmadı. Fiyat iki gündür kritik bölgeyi koruyamıyor. Öte yandan sürekli devam eden yükselişler kriptoda pek alışık olduğumuz bir şey değil. Bu tarz ara düzeltmeler daha sağlıklı yükselişlere de zemin hazırlıyor. Peki piyasa düzeltmesinin yatırımcılara maliyeti ne oldu?

Kripto Paralar Neden Düşüyor?

Bugün yeni bir satış dalgası başladı ve son 24 saatte 250 milyon dolarlık tasfiye gördük. Ethereum (ETH) yeniden 2.000 doların altına düştü. BNB, XRP, Cardano, Dogecoin, Polygon (MATIC) ve Solana gibi diğer altcoinler yaklaşık %5 değer kaybetti ve kripto paraların kümülatif değeri de 1,2 trilyon seviyesinde bulunuyor. Coinglass’tan alınan veriler, bugün 175 milyon doları aşan büyük long tasfiyelerine işaret ediyor.

İngiltere Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası’nın enflasyonu hedef oranların altına çekmek için faiz oranlarını daha da artırmayı düşünmesinin ardından küresel borsalar düştü. ABD Fed yetkilileri James Bullard ve Raphael Bostic, Mayıs ayında %5,50 ila %5,75 arasında daha yüksek bir nihai faiz oranı ve 25 baz puanlık bir artıştan yana olduklarını açıklamıştı. Fed faizlerinin 4,75-5 seviyesinde olduğunu düşünürsek faizlerde tavan ilanı beklediğimizden geç olacak. Birleşik Krallık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık enflasyonu, %9,8 olan beklentiye karşı %10,1 oldu. Buna karşın, Mart ayında yıllık enflasyon oranı %6,9’a gerilerken, çekirdek Euro bölgesi enflasyonu biraz yükselti. Dolar endeksi yeniden 102 seviyesine dayandı.

Kripto Paralarda Son Durum

Michael van de Poppe, Bitcoin‘in 29.700-29.800 dolar aralığını tutamaması nedeniyle derin bir düzeltmeden endişeleniyor. Diğer popüler analist Miles Deutscher, Bitcoin fiyatının 13 dakika içinde yaşadığı kayba dikkat çekerek endişesini paylaştı. En büyük 100 kripto para arasında zararda liderliği CFX, MINA, DYDX, DASH, LDO ve ROSE çekiyor. Hepsi yaklaşık 10 değer kaybetti ve CFX Coin fiyatı haftalıkta %15 zarar yazdı. ROSE ise son kayıplarına rağmen haftalık %15’lik kazanımını koruyor bunda göre eğer BTC düşmede devam ederse onda da satışların hızlandığını görebiliriz.

Kripto paraların kümülatif işlem hacmi 60 milyar dolar eşiğinde ve Bitcoin piyasa hakimiyeti %46,2 seviyesine yükseldi. En büyük 100 kripto para arasında stablecoinler hariç yeşil kalmayı başaran tek kripto para SNX oldu.