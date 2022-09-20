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Kripto Paralar Ne Zaman Yükselecek? Düşüşlerin Sonu Geliyor Mu?

Kripto para yatırımcıları artık düşüşten yıldı, peki piyasalar yeniden ne zaman yükselecek?
19:00
20 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto piyasalarının kümülatif değeri 1 trilyon doların altında kalmaya devam ediyor ve Bitcoin yeniden 19.000 doların altında. 2022 yılı boyunca kripto para yatırımcıları uzun vadede sürekli düşüşler gördü. Onlarca olumsuz gelişme piyasadaki kaotik havayı besledi ve negatif seyrin devamını sağladı. Doğal olarak yatırımcılardaki risk iştahı azaldı ve bu düşen işlem hacimleriyle de kendini gösteriyor.

Kripto Paralar Ne Zaman Yükselecek?

Yarın açıklanacak olan Fed faiz kararı kripto para piyasalarının odağında kalmaya devam ediyor. Bitcoin fiyatı büyük oranda bu toplantılardan önce düşüş eğiliminde olur. Yatırımcıya moral verecek iyimser bir tablo da olmadığı için BTC’nin 19.000 dolar seviyelerinde seyri makuldür. Peki kripto para piyasalarındaki düşüşler artık ne zaman sona erecek?

Piyasayı yeniden yukarı çekecek ve yatırımcıların risk iştahını artıracak birkaç gelişmeye ihtiyaç var. Kısasa bunlara göz atalım.

  • Fed sıkılaşma politikalarında gevşemeye gitmeli veya en azından 25bp artışları konuşmaya başlamalı.
  • Ekim ayında açıklanacak olan Eylül enflasyon verisinin beklentinin altında kalması gerekiyor. Bu bize artık enflasyon için zirveye yaklaşıldığını gösterecek ve piyasalar gevşeme ihtimalini fiyatlayacak.
  • Küresel şirketlerin kripto paraları bilançolarına ekleme ihtimali, enflasyon yüksek sesle ilk konuşulmaya başlandığında (geçtiğimiz yılın Temmuz, ağustos ayları) Bitcoin’in enflasyona karşı koruyucu rolü noktasında oldukça iyimser tablolar çiziliyordu. Yeterince uzun vadede Bitcoin enflasyondan koruyor olsa da şimdilik durum negatif. O tarihlerde dev şirketlerin bilançolarına enflasyondan korunmak için Bitcoin ekleme ihtimalinden bahsediliyordu ve bu olmadı. Ancak piyasanın dibe ulaştığına dair kesin kanaat oluşursa yüksek kar açıklamak isteyen bazı şirketlerin bilançosunda Bitcoin’e yer verdiğini görebiliriz.
  • Spot Bitcoin ETF onayı, bunun olması önümüzdeki 1,5 yıl içinde güç görünüyor. Grayscale negatif ayrımcılıkla SEC’in ETF onaylarını vermediğine dair bir dava başlattı ve dava sonuçlanmadan SEC böyle bir topa pek girmeyecek.
  • ABD’nin kripto paralarla ilgili yasal çerçevesini yürürlüğe koyması ve elbette bu düzenlemenin kriptoyu kucaklaması gerekiyor.

Yani önümüzdeki birkaç ay içinde kripto paraların dişe dokunur bir yükseliş yaşaması bugünün şartlarına göre pek mümkün değil. Ancak piyasalar sürprizlerle dolu karamsarlığın doruğa ulaştığı bugünlerde büyük sürprizlerle de karşılaşabiliriz. Fidelity ve 3 ortağının (toplamda 13 trilyondan dolay varlık yönetiyorlar) kripto paralar için daha somut adımlar atmaya başlamaları ve on milyonlarca yatırımcıyı bu alana yönlendirmeleri o kadar da şaşırtıcı olmayacaktır.

Bitcoin Kısa Vadeli Tahminleri

ABD hisse senedi piyasaları bugün açılır açılmaz, Bitcoin bir kez daha 19.000 doların altına düştü. Dün de benzer bir şey oldu ilerleyen saatlerde hisse senetlerinin toparlanması BTC fiyatını yeniden yukarı çekebilir.  Fakat dolar endeksi yarın yapılacak toplantı nedeniyle yeniden 110 seviyesine yaklaştı ve yazı hazırlandığı sırada 109,9 seviyesindeydi. Bitcoin ATH’ından bu yana DXY 20 puana yakın arttı. Derken yazı hazırlandığı sırada 110 seviyesi de aşıldı.

ABD Federal Rezervi 21 Eylül Çarşamba günü faiz oranlarını artıracağını açıklayacak ve bu nedenle yatırımcılar daha fazla volatilite görecek. Yüksek enflasyonu düşürmeye kararlı olan Fed, faiz artırımlarıyla piyasadan likidite çekecek. Her ay bilançosunu da on milyarlarca dolar daraltmaya devam ediyor.

İlerleyen günlerde daha fazla düşüş görürsek bu Bitcoin’in 17.500 dolara kadar yeniden dokunması anlamına gelecek. Ancak haziran ayında görülen bu seviye çok kaotik bir ortamın sonucu olarak doğdu. Şimdilik piyasada o günlere benzer bir kaostan bahsetmek güç.

Yılın kalan toplantıları aşağıdaki tarihlerde yapılacak;

  • 1-2 Kasım
  • 13-14 Aralık

Ekim ayında toplantı olmayacağı için piyasa bir rahatlama rallisi görebilir. Elbette bunun için Eylül enflasyonunun zayıf gelmesi gerekiyor.

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