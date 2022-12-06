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Sıcak Gelişme: Kripto Para Yatırımcılarını Havaya Uçuran Haber Yalanlandı!

Bugün açıklanmasının ardından kripto para yatırımcılarına büyük umut kaynağı olan haberin iddiaları yalanladı! İşte ayrıntılar!
23:48
6 Aralık 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Reuters tarafından yapılan bir haberi kripto para yatırımcılarının büyük bir mutlulukla karşılamasının ardından bahse konu iddialar yalanlandı! İşte ayrıntılar!

Goldman Satın Alma İddiaları

Bugün erken saatlerde Reuters tarafından yayınlanan ve FTX’in çöküşünün ardından piyasanın toparlanma sürecin olduğu bir dönemde firmanın “kripto para şirketlerini satın almak ya da onlara yatırım yapmak için on milyonlarca dolar” harcamayı planladığını iddia eden bir rapor umutları arttırdı. Ancak ilgilenen tarafların hayal kırıklığına uğramasının çok yüksek bir ihtimal olduğu belirtiliyor.

Elde edilen verilere göre, bahsi geçen iddiaların mevcut konumda yalanlandığı ve Goldman’ın sorunlu firmaları satın alma işlemlerinin de pek olası olmadığı açıklandı. Dev şirket Goldman, önümüzdeki yıllarda sermaye piyasalarının temelini oluşturacağını umduğu temel blok zinciri ve dijital varlık altyapısını inşa etme misyonuna uyan bir firmayla karşılaşırsa fırsatçı olmak istediğini de belirtti. Ayrıca firmanın muhtemel ilgi alanları arasında gün içi repo anlaşmaları ve türev teminatlandırma yer alıyor. Ancak sorunlu Bitcoin madencileri, borç verenler veya merkezi borsalarının bu kapsam içerisinde olmadığı açıklandı.

Goldman Faaliyetleri

Bununla birlikte dev şirket, kripto para saklama şirketi Anchorage’dan adli tıp ve analitik firması TRM Labs’e ve altyapı firması Blockdaemon’a kadar çeşitli firmalarda azınlık hisseleri satın alarak yıllar boyunca kripto endüstrisinde bir yatırımcı olmuştu. Ayrıca şirketin portföyünde toplam 11 kripto para işletmesi bulunuyor. Bu firmaların ortak özelliği, kripto para birimlerinin alım satımında ve hesaplaşmasında kullanılabilecek blok zinciri altyapısı unsurlarını aktif olarak geliştiriyor olmaları.

Tüm bunlara ek olarak, Goldman kısa süre önce Santander ve Societe Generale ile birlikte Avrupa Yatırım Bankası’ndan 100 milyon avroluk bir tahvili işleyen bir tokenizasyon platformu başlattı. Banka ayrıca Datonomy adı verilen bir kripto para birimi sınıflandırma sistemi oluşturmak için kripto veri firması Coinmetrics ve endeks sağlayıcısı MSCI ile işbirliği yapıyor.

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