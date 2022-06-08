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CNBC’nin tanınmış yüzü Jim Cramer, kripto para yatırımcılarına önemli tavsiyelerde bulundu. Jim, hangi kripto paraları aldı? Yatırımcılara neler tavsiye ediyor? Tüm bunlara ek olarak Ethereum ile nasıl tanıştığının hikayesini de anlatan Crameri büyüyen kripto para endüstrisindeki önemli risklerin altını izliyor.

Ethereum İle Tanışma Hikayesi

Kripto endüstrisi yıllardır büyüyor, hatta daha önce onlara karşı olan finansal kurumların ve hükümetlerin şimdi içine girdiği bir noktaya ulaşıyor. Pazar, daha fazla kullanıcı çekmeye devam ediyor ve para buraya akıyor. Jim Cramer, bir NFT satın almak istediğinde kendini Ethereum (ETH) ile uğraşırken buldu.

“Dolar ile almama izin vermediler. Bu sebepten Ethereum ile alım yaptım ve ETH ile tanışmış oldum. Araştırdım ve sevdiğim bazı özellikleri var”.

James Joseph Cramer, CNBC ile çalışan bir yazar ve televizyoncudur. CNBC’de Jim, “Mad Money” adlı bir programa ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda Squawk on the Street’te sunucudur. Medya sektörüne girmeden önce Crammer Berkowitz’de bir hedge fon yöneticisiydi. Firmanın kurucu ortaklarından da biriydi.

Yatırımcılara Uyarılar

Jim’e göre, Bitcoin ve Ethereum gibi kriptolar spekülatif varlıklar olarak harika ve insanlar bunu bilerek yatırım yapmalı. Ethereum satın aldığını söyleyen Jim, bu noktada herhangi bir yatırım tavsiyesi veremeyeceğini ancak Ethereum’u bazı özelliklerinden dolayı sevdiğini söylüyor.

Kriptoların potansiyeli var ve insanlar onlardan astronomik kazançlar elde etti. Örneğin, on yıl önce Bitcoin peni değerindeydi. Bugün, parça başına yaklaşık 30 bin dolar değerinde. Kriptolar, BTC’ye erken yatırım yapan Tyler ve Cameron Winklevoss gibi insanları milyarder yaptı. Ancak Jim, yatırımcıları uyarıyor.

Belirtildiği gibi, kriptolar büyük ölçüde spekülatif varlıklardır ve insanlar yalnızca kaybetmeyi göze alabilecekleri kadar yatırım yapmalıdır. Yine de Jim onlara bir kumar olarak bakmıyor. Jim Crammer’ın kripto yatırımcılarıyla paylaşmak için birkaç tavsiyesi var.

İlk olarak, bir kripto para portföyü kişinin yatırımlarının büyük kısmını temsil etmemelidir.

Kripto paralara tüm portföyün %5’ini ayırmak iyi bir seçenek olabilir. Aynı şekilde %5 altına yatırım tavsiye ediyor.

Bitcoin ve Ethereum iyi bir yatırım seçeneği olabilir.

Borç parayla asla kripto para satın almayın. Ev veya araba alın ancak kripto para yatırımı için asla borç almayın.

Ayrıca kripto yatırımlarının hisse senetleri gibi diğer uzun vadeli yatırım türleri ile aynı sepete konmaması gerektiğini düşünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.