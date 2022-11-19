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Yeni FTX yönetimi, iflas eden kripto para borsasının ve bağlı şirketlerinin varlıklarını incelemeye başladı. Varlık inceleme süredi, alacaklılara ödeme yapmak için belirli ticari çıkarların yeniden düzenlenmesi veya satış yapma planlarının bir parçasıdır.

Şirketlerin Varlıkları İnceleniyor

FTX, New York merkezli finansal hizmetler şirketi Perella Weinberg Partners’ın (PWP) baş yatırım bankası olarak devreye girmesiyle, kripto para borsasının Bölüm 11 iflas koruma işlemlerinin bir parçası olarak dünya çapındaki varlıklarını incelemeye başladı.

FTX tarafından bugün yapılan açıklamada, PWP’nin görevlendirilmesinin mahkemenin onayına tabi olduğu belirtildi. Mahkemenin onay vermesi halinde PWP, FTX.com ve 101 bağlı şirketin varlıklarının incelenmesi sürecine öncülük edecek ve bu şirketler FTX borçluları olarak kabul edilecek. Varlık inceleme süreci nihai olarak FTX ve bağlı şirketleri tarafından sahip olunan belirli ticari çıkarların yeniden düzenlenmesine veya satışının yapılmasına neden olabilir.

FTX’in yeni CEO’su John J. Ray, varlık incelemesinin geçtiğimiz hafta boyunca devam ettiğini açıkladı. Ray, “FTX’in Amerika Birleşik Devletleri içinde ve dışındaki birçok düzenlenmiş veya lisanslı iştirakinin çözülebilir bilançolara, sorumlu yönetime ve değerli franchise’lara sahip olduğunu öğrenmekten memnuniyet duyuyoruz” diyerek birçok şirketin problemsiz göründüğüne dikkat çekti.

Yeni FTX Yönetimi

Ray, çöken kripto para borsasının iflas başvurusunda bulunmasının ardından FTX CEO’su olarak atandı. Yeni CEO, firmayı devraldıktan kısa bir süre sonra kurucu Sam Bankman-Fried’ın liderliğindeki FTX yönetimini eleştirdi. O dönemde Ray, “kurumsal kontrolde tam bir başarısızlık örneği” diyerek önceki yönetimi hedef aldı. Ray’in yorumları, kripto para borsasında ve kardeş ticaret şirketi Alameda Research‘te devam eden şüpheli anlaşmalarla ilgili uzun bir dizi ifşaatın sonuncusuydu.

Ray öncülüğündeki yeni yönetim ilk hedefinin bu dönemde franchise varlıklarının değerini korumak olduğunu açıkladı. Ray, süreç ilerlerken ilgili tüm taraflara sabırlı olmaları çağrısında bulunarak “Önümüzdeki haftalarda bu iştirakler ve çalışmalarımız devam ederken tespit ettiğimiz diğer iştiraklerle ilgili satış, yeniden sermayelendirme veya diğer stratejik işlemleri araştırmak önceliğimiz olacak” demişti.