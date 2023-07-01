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Kripto para piyasasındaki volatilite, dün akşam saatlerinden bu yana ciddi bir artış gösterdi. Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1,25’lik bir değer kaybı kaydeden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 30.400 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Ancak Ethereum (ETH), başta olmak üzere piyasadaki çoğu kripto para birimi ise güne yükseliş ile başladı.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Dün akşam lider kripto para birimi Bitcoin‘in kısa bir süreliğine 30.000 dolar fiyat seviyelerinin altına gerilemesine neden olan sıcak bir gelişme yaşandı. The Wall Street Journal (WSJ), dün akşam saatlerinde SEC’nin Spot Bitcoin ETF‘lerinin yetersiz olduğunu söylediğine yönelik bir haber yaptı. Sabah saatlerinde yeniden yükselişe geçmesine karşın Bitcoin (BTC), WSJ’nin haberinin ardından kısa bir süreliğine 29.850 dolar fiyat seviyelerine kadar geri çekildi. Son 24 saatte %1,7’lik bir yükseliş kaydeden Ethereum (ETH) ise yeniden 1900 dolar seviyesini aşmayı başardı.

Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise son 24 saatte %0,3’lük bir düşüş ile 1,19 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Ayrıca kripto para piyasasındaki volatilite de ciddi ölçüde artış gösterdi. Coinlgass’ın verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde toplamda 200 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Bitcoin’in dün akşam saatlerinde kaydettiği değer kayıplarına karşın eCash, Bitcoin SV, Maker (MKR) ve Litecoin (LTC) gibi son 24 saatte çift haneli değer artışları kaydeden ve güne yükseliş ile başlayan çok sayıda kripto para birimi oldu. eCash (XEC), Bitcoin SV (BSV), Maker (MKR), Litecoin (LTC), Ethereum Classic (ETC) ve Curve DAO Token (CRV), kaydettikleri son değer artışlarının ardından CoinMarketCap (CMC) verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte yüzdelik olarak en çok yükselen kripto para birimlerinin başında yer aldı.

Öte yandan Conflux (CFX), Stacks (STX), Gala (GALA), ApeCoin (APE), Solana (SOL) ve Pepe (PEPE) ise kaydettikleri son değer kayıplarının ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte yüzdelik olarak en çok değer kaybeden kripto para birimleri oldu.