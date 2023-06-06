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SEC’nin Binance’e ve Binance CEO’su Changpeng Zhao’ya ABD Menkul Kıymetler yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açmasıyla birlikte kripto para piyasası yeniden düşüşe geçti. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %4’e yakın bir değer kaybı kaydederek 25.750 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,09 trilyon dolar seviyelerine geriledi.

Kripto Para Piyasasında SEC Etkisi Sürüyor

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para borsası Binance‘e ve Binance’in CEO’su Changpeng Zhao’ya ABD menkul kıymetler ve borsa komisyonu yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı. Dava haberinin duyurulmasıyla birlikte kripto para piyasası yeniden düşüşe geçti. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %4’e yakın bir değer kaybı kaydederek 25.750 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, sabah saatlerinden bu yana çeşitli oranlarda değer kayıpları kaydetti. Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2,6’lık bir düşüş kaydeden Ethereum (ETH), 1815 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,09 trilyon dolar seviyelerine geriledi.

Öte yandan kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass’ın güncel verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yaklaşık 300 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

SEC’nin Binance’e açtığı dava, kripto para piyasasının yeniden düşüşe geçmesine sebep olurken kripto para piyasasındaki çoğu altcoin de dün akşam saatlerinden bu yana değer kayıplarına hız kazandırdı. The Sandbox (SAND), Pepe (PEPE), Decentraland (MANA), Sui (SUI) ve Conflux (CFX) kaydettikleri son düşüşlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer kayıpları kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.

Öte yandan kripto para piyasasındaki düşüş eğilimi ve lider kripto para birimi Bitcoin’deki değer kayıplarının aksine piyasadan pozitif ayrışan ve gün içerisinde yükseliş yönlü bir ivme yakalayan kripto para birimleri de oldu. Kava (KAVA) son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %7,4’lük bir değer artışı kaydederek 1,1 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı ve CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer artışı kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı. Ayrıca ApeCoin (APE) ve Quant (QNT) da gün içerisinde düşük oranlarda yükselişler kaydetti.