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  •   Kripto Para Piyasası Yükselişte: Bitcoin (BTC), Yeniden Kritik Seviyeleri Aştı!

Kripto Para Piyasası Yükselişte: Bitcoin (BTC), Yeniden Kritik Seviyeleri Aştı!

Özet

  • Geçen hafta Cuma gününden bu yana düşüş yönlü bir ivme yakalayan kripto para piyasası, dün gün içerisinde yeniden yükselişe geçti.
  • Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte 26.400 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.
  • Kripto endüstrisinin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,06 trilyon dolar seviyelerine ulaştı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
10:00
24 Ağustos 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

Kripto para piyasası, lider kripto para birimi Bitcoin‘deki değer artışlarının etkisiyle dün gün içerisinde yeniden yükselişe geçti. Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %1,5 değer kazanarak 26.400 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasa değeri yüksek çoğu kripto para birimi, yönünü yeniden yukarı çevirdi.

Bitcoin (BTC), Yeniden 26.000 Dolar Seviyelerini Aştı

Geçen hafta Cuma günü kısa bir süreliğine de olsa 25.400 dolar seviyelerine kadar gerileyen ve bu süreçte güçlü bir düşüş ivmesi yakalayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dün gün içerisinde yeniden yükselişe geçti ve akşam saatlerinde 26.800 dolar seviyelerine yaklaştı. BTC, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %1,5 değer kazanarak yazının yazıldığı zaman dilimi içerisinde 26.400 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı ve kısa süre içerisinde yeniden 26.000 dolar seviyelerini aşmış oldu.

Ayrıca dün FED faiz kararında etkisi olan önemli göstergelerden biri olan ABD Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (Ağustos) (Üretim PMI) ve ABD Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (Ağustos) (Hizmet PMI) da açıklandı. Üretim PMI, 47,0 ve Hizmet PMI ise 51,0 oldu. Böylelikle hem Üretim PMI hem de Hizmet PMI da beklentilerin altında gelmiş oldu.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, lider kripto para birimi BTC‘deki değer artışlarının etkisiyle yeniden yükselişe geçti. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,06 trilyon dolar seviyelerine yükseldi. Kaydettikleri son değer artışları ile birlikte Ethereum (ETH) 1670 dolar seviyelerinden, BNB 218 dolar seviyelerinden, XRP 0,52 dolar seviyelerinden, Cardano (ADA) 0,26 dolar seviyelerinden, Solana (SOL) 21,77 dolar seviyelerinden ve TRON (TRX) ise 0,077 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Yükseliş ile birlikte kripto para piyasasındaki volatilite de artış gösterdi. Artan volatilitenin de etkisiyle kripto para piyasasında, Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 90 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Piyasadaki yükseliş eğiliminin etkisiyle gün içerisinde çok sayıda kripto para birimi yüksek oranlarda değer artışları kaydetti. Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %10’dan fazla değer kazanan dYdX (DYDX), piyasa değeri yüksek kripto para birimleri arasında, yüzdelik olarak günün en çok yükselen kripto para birimi oldu. DYDX’teki yükselişin yanı sıra Immutable (IMX), Maker (MKR) VE Render Token’da (RNDR) da yüksek oranlarda değer artışları kaydedildi.

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