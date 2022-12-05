Mağdurlar haklı çünkü şu ana kadar yapılanlar onun kayırıldığını gösteriyor. Yaptığı açıklama tam anlamıyla alaycıydı.

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FTX çöküşü Türkiye ve dünyanın geri kalanında 1 milyon yatırımcıyı direkt olarak etkiledi. Dolaylı etkileri ise çok daha fazla. Nitekim Kasım ayının ilk haftasından itibaren yaşadığımız kayıpların tek bir sebebi var. Evet, kumarbaz SBF ve onu destekleyen siyasiler bu mağduriyetlerin sorumluları. Kripto şirketlerine göz açtırmayacaklarını defalarca söyleyen SEC Başkanı Gensler FTX konusunda pasif kalmakla suçlanıyor.

Kripto Para Mağdurları İsyan Ediyor

Kripto topluluğundaki pek çok kişi, Bankman-Fried’in siyasi bağışlarına ve ebeveynleri aracılığıyla iyi Demokratik bağlantılarına işaret ederek, tutuklanmaktan kurtulduğunu düşünüyor. İflas eden kripto para borsası FTX’in eski CEO’su Sam Bankman-Fried kısa süre önce ABD kongresi tarafından ifade vermeye çağrıldı. DeFi platformlarının baltalanmasını hedefleyen KYC tasarısında sürekli olarak kongrede boy gösteren SBF şimdi oldukça saçma bir gerekçe ortaya sunuyor.

“Olanları öğrenmeyi ve gözden geçirmeyi bitirene kadar ifadeye gelemeyeceğim”.

Olanlar aslında gayet net. SBF ona güvenerek FTX borsasını kullanan yatırımcılara sentetik kripto paralar sattı. Yani insanlar Bitcoin, Ethereum gibi varlıkları alıp sattığını düşünüyordu ancak bunların hiçbiri yoktu. Borsaya Bitcoin gönderdiğinizi ve sonrasında satıp ETH aldığınızı hayal edin. Gönderdiğiniz Bitcoin’ler gerçek ancak FTX borsasında aldığınız ETH Coin’ler tam anlamıyla “sanal” hatta “hayali” sentetik kripto paralar. SBF bunu bir Twitter Space yayınında ağzından kaçırdı ve sadece bu ifşası bile onun hapse girmesini gerektirecek türdendir.

FTX Dolandırıcılığı

SBF ve birkaç arkadaşından oluşan çetesi Alameda üzerinden yüksek kaldıraçlı pozisyonlar açıyor, riskli varlıkları satın alıyor ve kripto krediler kullanıyordu. Bunu FTX borsasına müşterilerin gönderdiği paralarla yaptılar. İnsanlar FTX borsasından kripto para aldığını düşünürken aslında olmayan “şeyleri” alıp satıyordu. Yeterince fazla yatırımcı borsadan parasını çekmek istediğinde ne olacaktı? Borsada yeterli likidite olmadığı ve varlıkların çoğu sentetik olduğu için para çekemeyecekler ve şirket iflas edecekti. Öyle de oldu. İşin ilginç yanı bunu yapan kişinin ABD’de tutuklanması gerektiğidir. Ancak Alameda CEO’su Caroline, ABD de kahve içmek için dışarıda gezebiliyor. SBF, Bahamalar’da keyifli bir hayat yaşamaya devam ediyor. Üstelik kongre’nin ifade talebine küstah bir cevap verebiliyor.

Sosyal medyada kripto topluluğunun önde gelenleri buna tepki gösterdi. SBF ve sevgilisi Caroline’in Demokratlara yaptıkları cömert bağışlar nedeniyle kayırıldığını düşünen çok fazla kullanıcı var. Eğer ABD dolandırıcılığı sabit bir isim olan SBF’i tutuklamazsa kripto şirketlerine karşı ikiyüzlü bir tavır sergilemiş olacak. Nitekim Coinbase, sadece lending hizmeti verme “planıyla” ilgili SEC’e danışmak için soru yöneltmiş ve davayla tehdit edilmişti.