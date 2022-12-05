Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Kripto Para Mağdurlarını Çılgına Döndüren Açıklama!

Mağdurlar haklı çünkü şu ana kadar yapılanlar onun kayırıldığını gösteriyor. Yaptığı açıklama tam anlamıyla alaycıydı.
18:10
5 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

FTX çöküşü Türkiye ve dünyanın geri kalanında 1 milyon yatırımcıyı direkt olarak etkiledi. Dolaylı etkileri ise çok daha fazla. Nitekim Kasım ayının ilk haftasından itibaren yaşadığımız kayıpların tek bir sebebi var. Evet, kumarbaz SBF ve onu destekleyen siyasiler bu mağduriyetlerin sorumluları. Kripto şirketlerine göz açtırmayacaklarını defalarca söyleyen SEC Başkanı Gensler FTX konusunda pasif kalmakla suçlanıyor.

Kripto Para Mağdurları İsyan Ediyor

Kripto topluluğundaki pek çok kişi, Bankman-Fried’in siyasi bağışlarına ve ebeveynleri aracılığıyla iyi Demokratik bağlantılarına işaret ederek, tutuklanmaktan kurtulduğunu düşünüyor. İflas eden kripto para borsası FTX’in eski CEO’su Sam Bankman-Fried kısa süre önce ABD kongresi tarafından ifade vermeye çağrıldı. DeFi platformlarının baltalanmasını hedefleyen KYC tasarısında sürekli olarak kongrede boy gösteren SBF şimdi oldukça saçma bir gerekçe ortaya sunuyor.

“Olanları öğrenmeyi ve gözden geçirmeyi bitirene kadar ifadeye gelemeyeceğim”.

Olanlar aslında gayet net. SBF ona güvenerek FTX borsasını kullanan yatırımcılara sentetik kripto paralar sattı. Yani insanlar Bitcoin, Ethereum gibi varlıkları alıp sattığını düşünüyordu ancak bunların hiçbiri yoktu. Borsaya Bitcoin gönderdiğinizi ve sonrasında satıp ETH aldığınızı hayal edin. Gönderdiğiniz Bitcoin’ler gerçek ancak FTX borsasında aldığınız ETH Coin’ler tam anlamıyla “sanal” hatta “hayali” sentetik kripto paralar. SBF bunu bir Twitter Space yayınında ağzından kaçırdı ve sadece bu ifşası bile onun hapse girmesini gerektirecek türdendir.

FTX Dolandırıcılığı

SBF ve birkaç arkadaşından oluşan çetesi Alameda üzerinden yüksek kaldıraçlı pozisyonlar açıyor, riskli varlıkları satın alıyor ve kripto krediler kullanıyordu. Bunu FTX borsasına müşterilerin gönderdiği paralarla yaptılar. İnsanlar FTX borsasından kripto para aldığını düşünürken aslında olmayan “şeyleri” alıp satıyordu. Yeterince fazla yatırımcı borsadan parasını çekmek istediğinde ne olacaktı? Borsada yeterli likidite olmadığı ve varlıkların çoğu sentetik olduğu için para çekemeyecekler ve şirket iflas edecekti. Öyle de oldu. İşin ilginç yanı bunu yapan kişinin ABD’de tutuklanması gerektiğidir. Ancak Alameda CEO’su Caroline, ABD de kahve içmek için dışarıda gezebiliyor. SBF, Bahamalar’da keyifli bir hayat yaşamaya devam ediyor. Üstelik kongre’nin ifade talebine küstah bir cevap verebiliyor.

Sosyal medyada kripto topluluğunun önde gelenleri buna tepki gösterdi. SBF ve sevgilisi Caroline’in Demokratlara yaptıkları cömert bağışlar nedeniyle kayırıldığını düşünen çok fazla kullanıcı var. Eğer ABD dolandırıcılığı sabit bir isim olan SBF’i tutuklamazsa kripto şirketlerine karşı ikiyüzlü bir tavır sergilemiş olacak. Nitekim Coinbase, sadece lending hizmeti verme “planıyla” ilgili SEC’e danışmak için soru yöneltmiş ve davayla tehdit edilmişti.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
İlgili Yazılar
Dev Kripto Para Borsasından 900 Milyon Dolarlık Açıklama!
Dev Kripto Para Borsasından 900 Milyon Dolarlık Açıklama!
Son Dakika: Dev Borsa 2 Kripto Parayı Listeleyecek!
Son Dakika: Dev Borsa 2 Kripto Parayı Listeleyecek!
Kripto Borsası Bugün Duyurdu! Ayı Piyasası Onları Vurdu!
Kripto Borsası Bugün Duyurdu! Ayı Piyasası Onları Vurdu!
İflasın Eşiğindeki O Kripto Para Borsasına 100 Milyon Dolarlık Teklif!
İflasın Eşiğindeki O Kripto Para Borsasına 100 Milyon Dolarlık Teklif!
Son Dakika: Coinbase’ten 3 Yeni Coin İçin Müjde! Artık Yol Haritasındalar!
Son Dakika: Coinbase’ten 3 Yeni Coin İçin Müjde! Artık Yol Haritasındalar!
Saldırılar Sonrası Binance CEO’sundan Açıklama Geldi! 3 Milyon Dolar Donduruldu!
Saldırılar Sonrası Binance CEO’sundan Açıklama Geldi! 3 Milyon Dolar Donduruldu!
Binance Duyurdu: O Ağda Para Yatırma ve Çekme İşlemleri Askıya Alınacak!
Binance Duyurdu: O Ağda Para Yatırma ve Çekme İşlemleri Askıya Alınacak!
Belli Oldu! FTX’in İflasının Faturasını Kripto Para Yatırımcıları Ödeyecek!
Belli Oldu! FTX’in İflasının Faturasını Kripto Para Yatırımcıları Ödeyecek!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin İlk Yaşandı: Hiç Yaşanmamış Bir Seviye Kendini Gösterdi!
“Dünya Kupası Rallisi” Yapan Chiliz’de (CHZ) Bu 2 Seviyeye Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Bu 6 Altcoin Uzun Vadede En İyi NFT Token Yatırımı Olabilir!
Kripto Para Projesinden Teknoloji Devi Apple’a Komisyon Resti!
Büyük Açıklama Geldi! Bu Proje Tüm NFT Piyasasını Ayağa Kaldırabilir!
Kripto Para Dolandırıcılarına Dikkat! Bu Etkinliği Gözlerine Kestirdiler!
DeFi ve NFT Büyümesi Darbe Alırken; ADA Fiyatı, Sahipleri İçin Kısa Vadeli Bir Soluklanma Sağladı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022