Kullanıcıların cüzdanını kaybetmesi veya hasar görmesi durumunda kripto paralara erişimini geri sağlamasına yarayan, bir dizi kelimeden oluşan kurtarma tohum ifadelerine kolay ulaşım sunan Ledger Recover güncellemesine dönük tartışmalar devam ederken şirketin kurucu ortağı ve eski CEO’su Éric Larchevêque önemli açıklamalarda bulundu.

Ledger Recover’a Dönük Eleştirileri Başarısız Bir PR Çalışması Olarak Nitelendirdi

Donanım cüzdanı Ledger‘in kullanıcıların gizli kurtarma ifadelerini cihazdan çıkarak yedeklemelerine imkan tanıyan Ledger Recover’ın piyasaya sürmesi kripto para dünyasının tepkisini çekti. Ledger’in kurucu ortağı ve eski CEO’su Éric Larchevêque, Ledger’a dönük eleştirilerin tamamını başarısız bir PR çalışması olarak nitelendirirken, kesinlikle teknik bir başarısızlık olmadığını iddia etti.

Ledger Recover, kullanıcıların cüzdanını kaybetmesi veya hasar görmesi durumunda kripto paralara geri erişimini sağlayan bir dizi kelime olan kurtarma tohum ifadelerini üçüncü taraf kuruluşlar tarafından yedeklenmesine imkan tanıyan bir ürün yazılımı güncellemesi. Bir kullanıcı sunulan yeni hizmeti kullanacak olursa kurtarma tohum ifadeleri şifrelenerek kolayca erişim için 3 farklı merkezi tarafta saklanır. Tohum ifadelerinin donanım cüzdanından çıkması fikri kripto paralarını saklamak için güvenilir bir hizmet sağlayıcısı olarak görerek Ledger markasına güvenen kullanıcıların tepkisini çekti.

Larchevêque, dünya genelindeki kullanıcıların endişelerinin artmasını ele alarak sosyal medya platformu Reddit‘te önemli değerlendirmede bulundu. Ledger’in kurucu ortağı, şirketin hiçbir zaman güvenilmez bir çözüm sunmadığını belirterek “Ürünlerini kullanmak için Ledger’a bir miktar güven duyulması gerekiyor. Eğer Ledger’a güvenmiyorsanız, yani donanım cüzdanı üreticinize bir düşman gibi davranıyorsanız bunun bir anlamı yok.” dedi.

Ledger Recover güncellemesinin donanım cüzdanının güvenlik modeli üzerinde hiçbir etkisi olmadığını savunan Larchevêque, “Görev sürem boyunca bir CEO olarak yaptığım hata muhtemelen güvenlik modelini açıklama konusunda yeterince acımasız davranmamamdı, ancak bir noktada insanlar hiç umursamadığı için pes ediyorsunuz. Ta ki şimdi olduğu gibi tekrar umursanana kadar.” dedi.

“Arka Kapı” Tartışmalarına Noktayı Koysa da Açıklaması İle Herkesi Şok Etti

Larchevêque, Ledger Recover ile değişen tek şeyin genel kullanıcının güven konusundaki bakış açısı olduğuna ve cihaz yazılımlarına gelen Ledger Recover kodunun kötü niyetli bir kod olmadığını “Ledger hala güvenli, herhangi bir arka kapı yok. Ledger Recover kurulmuş bir komplo değil, kimse kimseyi Ledger Recover’ı kullanmaya zorlamayacak.” sözleriyle açıkladı.

Ledger Recover özelliği ile donanım cüzdanının tohum ifadelerini yedeklemenin, Ledger’a bir işlemi imzalamak için güvenmek gibi olduğunu da ekledi. Öte yandan Larchevêque, Ledger Recover hizmeti kullanıldığında hükümetlerin talebi üzerine varlıklara el konulabileceğini kabul etmesi gündeme bomba gibi düştü. Ledger’in eski CEO’sunun bu açıklaması kripto paralar için söylenen “Not your keys, not your coins” mottosunun öne çıkmasına neden oldu.