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Kripto Para Borsasından Şok Karar! Altcoin Yönünü Aşağı Çevirdi!

Kripto para borsası dYdX, bugün sabah saatlerinde yeni ABD yaptırımları doğrultusunda geçmişte Tornado Cash ile etkileşime giren kullanıcı hesaplarını engellediğini duyurdu.
11:25
11 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para borsası dYdX, bugün sabah saatlerinde yeni ABD yaptırımları doğrultusunda geçmişte Tornado Cash’i kullanarak hesaplarına kripto para aktarmış kullanıcı hesaplarına engel getirildiğini duyurdu.

dYdX’in Açıklaması

dYdX, yayınladığı bir blog yazısında, Tornado Cash uygulamasından fon alan belirli hesapları tespit eden bir “uyumlu satıcı” ile çalıştığını belirtti. Ethereum’da gizlilik ve işlem karıştırma hizmeti olan Tornado Cash, protokolün ABD Hazinesi tarafından yaptırım listesine alınmasıyla son günlerde gündemdeydi.

dYdX, yayınladığı blog yazısında şunları yazdı:

Birçok hesap engellendi çünkü cüzdan fonlarının belirli bir kısmı (çoğu durumda önemsiz miktarlar bile) için ABD tarafından yaptırım listesine alınan Tornado Cash aracılığıyla işlem gerçekleştirdiği tespit edildi.

Kripto para borsası, yanlışlıkla birkaç kullanıcı hesabına engel getirildiğini, bu kullanıcıların Tornado Cash ile doğrudan etkileşimde bulunmadığını ve cüzdanlarına aktarılan fonların kaynağının tespit edilemediğini de ekledi. dYdX, “Uyum politikalarımız dahilinde, belirli hesapların yasağını kaldırarak yeniden düzenleme yaptık. Tespitleri sınırlandırmak ve bu sorunu takip etmek için çaba göstermeye devam edeceğiz.” dedi.

dYdX gibi kripto para kripto para borsaları, uyumluluk şartlarından dolayı Tornado Cash ile bağlantılı hesaplardan dijital varlıklarını platformlarına getirmeye çalışan kullanıcılarla çalışmayı reddedebilir. Bu bakımdan borsanın aldığı karar son derece normal görünüyor.

Öte yandan Tornado Cash’in yaptırım listesine girmesine yanıt olarak harekete geçen tek kripto para borsası dYdX değil. Bu gelişmenin kripto para sektörü üzerinde daha geniş çapta sonuçları oldu. Örneğin, Ethereum altyapı sağlayıcısı Alchemy, Tornado Cash kullanıcılarının düğümlerine erişmesini engelledi. Başka bir örnekte GitHub, Tornado Cash’e katkıda bulunanların hesaplarını silerek platformdaki tüm yazılım havuzlarını sildi.

Altcoin Düşüşe Geçti

Kripto para borsasının ekosistem varlığı dYdX (DYDX), borsanın açıklamasının ardından yönünü aşağı çevirdi. Açıklama öncesi 2,4796 dolardan işlem gören dYdX, açıklamanın ardından düştü ve yazım sırasında 2,44 dolardan işlem görüyor. Borsa altcoin’i için bunun basit bir düzeltme mi yoksa alınan kararın bir etkisi olup olmadığı şimdilik net değil.

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