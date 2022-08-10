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Kripto Para Borsası Patronu Zor Durumda Olabilir! İşte Detaylar!

FTX'in patronu olarak tanınan Sam Bankman-Fried'ın başı CNBC tarafından açıklanan veriler sonrasında ağrıyabilirmiş gibi görünüyor.
23:00
10 Ağustos 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

CNBC’nin açıkladığı verilere göre, yeni mahkeme belgeleri, Sam Bankman-Fried’den Alameda Research’ün şu anda feshedilmiş kripto kredi platformu olan Voyager Digital ile önceden düşünüldüğünden çok daha yakın bağları olduğunu gösteriyor.

Borç Sanılandan Büyük

Alameda’nın Voyager’a 370 milyon dolar borcu olduğu bildirildi. Ancak iflas mahkemesi işlemleri sırasında, belgeler SBF’nin firmasının 1,6 milyar dolarlık çok daha fazla borç aldığını gösteriyor.

Voyager’ın Aralık 2021 mali defterleri, kredinin İngiliz Virgin Adaları’ndaki bir kuruluşa yapıldığını ortaya koyuyor. CNBC’ye göre Alameda orada kayıtlı tek karşı taraf. Voyager’ın iflasından önce Kanada’daki hisse senedi ticareti sayesinde kamuoyuna açıklanan belgeler, kripto varlık kredisinin yüzde 1 ila yüzde 11 arasında olduğunu ortaya koyuyor.

Üç ay sonra, Mart 2022’de kredi bakiyeleri 728 milyon dolara, ardından Haziran ayında 377 milyon dolara düştü. Başarısız olduğunda, SBF’nin firması ve FTX ortaklaşa, 200 milyon doları itibarlı para ve USDC ile 300 milyon doları Bitcoin olmak üzere 500 milyon dolarlık bir kurtarma paketi teklif etti. Ancak anlaşma, Voyager’ın bir ay boyunca yalnızca 75 milyon doları nakde çevirebileceğini öngördü.

SBF Büyük Hissedar

SBF, iki yatırım karşılığında 110 milyon dolara satın alınan %11.56’lık hisse ile Voyager’ın çoğunluk hissedarıydı. Voyager’ın hukuk ekibinin bir avukatı olan Joshua Sussberg, mahkemeye SBF’nin iflası sırasında pek çok role büründüğünü söyledi.

Alameda şefinden bahsetmişken Sussberg şu açıklamada bulundu:

Sürecimizdeki taraflar, FTX’in işin içerisinde bir ayağı olduğunu ve çözüm yolunu zorlaştırmak için perde arkasında çalıştığını açıkça bize bildirdiler. Tüm tarafları, mahkemeyi ve müvekkillerimizi, buna karşı çıkmayacağımız konusunda temin etmek istiyorum.

500 milyon dolarlık kurtarma işleminin tamamlandığı gün –  Alameda’nın 110 milyon dolarlık yatırımı yaklaşık 17 milyon dolar değerindeyken – bunu Kanada menkul kıymetler düzenleyicilerine bildirmek zorunda kalmamak için 4,5 milyon hisseyi piyasaya sürmek zorunda kaldılar.

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