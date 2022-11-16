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Kripto Para Borsası Binance’a Onay Çıktı! İşler Değişiyor!

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, bir ülkeden daha onay aldı.
12:44
16 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, bir ülkeden daha onay aldı. Dev kripto para borsası, kripto para saklama hizmetleri için BAE merkezli bir finans merkezi olan Abu Dhabi Global Market’in (ADGM) Finansal Hizmetler Düzenleme Kurumu‘ndan (FSRA) onay aldı. FSP, FSRA tarafından belirtilen FSP koşullarını karşılaması koşuluyla Binance’in profesyonel müşterilere kripto para saklama hizmeti vermesini sağlayacak.

Web 3.0 Ekonomisine Yönelik Çözümler Geliştirilecek

Kripto para borsası Binance, Abu Dhabi Global Market (ADGM) Finansal Hizmetler Düzenleme Kurumu’ndan (FSRA) Finansal Hizmetler Onayı (FSP) aldı. FSP, Binance’in FSRA tarafından belirtilen FSP koşullarını karşılaması kaydıyla profesyonel müşterilere kripto para saklama hizmeti vermesine imkan sağlayacak.

ADGM Başkanı Ahmed Jasim Al Zaabi, “Web 3.0 ekonomisine yönelik çözümler geliştirmek için Binance’in ADGM’deki operasyonlarını ve Ar-Ge çalışmalarını desteklemeyi dört gözle bekliyoruz” dedi. MENA ve Avrupa Bölge Başkanı Richard Teng ise “ADGM ve FSRA ile çalışmak, sektörümüz ve kamu sektörü arasındaki işbirliğinin değerini vurgulayan son derece işbirlikçi bir süreç oldu.” yorumunu yaptı.

Binance, Nisan ayında dijital varlıklarda aracı-bayi olarak faaliyet göstermek üzere düzenleyici kurumdan prensipte onay (IPA) almıştı.

Kripto Para Borsaları ve Binance

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre Binance, son 24 saatte ürettiği 14.27 milyar dolar piyasa değeri ile dünyanın en büyük kripto para borsası. 2017’den bu yana faaliyette olan Binance, yalnızca bir kripto para borsası olarak değil, kripto para piyasasının tamamlayıcı bir aktörü olarak hareket ediyor.

Şu anda Binance’ın en yakın rakibi ise ABD merkezli kripto para borsası Coinbase. Coinbase, son 24 saatte ürettiği 1.8 milyar dolar piyasa değeri ile ikinci en büyük kripto para borsası konumunda. Coinbase’i 696.9 milyon dolarla Kraken takip ederken onu 343.1 milyon dolarla Binance’ın ABD kolu Binance US takip ediyor.

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