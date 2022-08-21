Kripto para borsaları yaşanan kripto kışı sebebiyle pek de iyi günler geçirmiyorlarmış gibi görünüyor. Bu durum çalışan sayılarına da yansıyor.

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Kripto ayı piyasası etkileri gün geçtikçe artıyormuş gibi görünüyor. Sektördeki kuruluşlar ise büyük mali kayıplarla mücadele etmek için işgücünü azaltıyor. Kripto para endüstrisi, küresel ekonomik krizin yaşattığı sorunlarla her gün yüzleşmeye devam ediyormuş gibi görünüyor. Neredeyse tüm kripto paralar yılın başından bu yana sürekli bir aşağı yönlü hareket halinde ve uzmanlar bunun daha da kötüleşmek üzere olduğuna inanıyor.

Dünya çapındaki durgunluk, yüksek faiz oranları ve enflasyon, kripto sahiplerinin varlıklarını benzeri görülmemiş bir hızda tasfiye etmesine neden oluyor. Piyasa sadece bu hafta içinde 500 milyon dolardan fazla çıkış gördü. Bu da büyük kripto borsalarının zorlu bir mali çeyrekte olduğu anlamına geliyor.

Avustralya’da Kripto Depremi

Avustralya merkezli kripto para borsası Swyftx bugün, finansal endişeler nedeniyle çalışanlarının %21’ini işten çıkardığını duyurdu. Düşük fiyatlar ve sürekli tasfiye, bu büyük borsaları engelliyor ve mevcut işgücünü koruma gayretlerini gün geçtikçe ellerinden alıyormuş gibi görünüyor.

Swyftx, artan küresel resesyon olasılığının ardından işgücünü azaltma kararının tamamen stratejik olduğunu belirtti. Şirket bugün 74 çalışanını işten çıkardı ve yöneticiler, ekonomik durum düzelmezse daha fazla işten çıkarmanın muhtemel olacağını da vurguladılar.

Tüm Borsalarda İşten Çıkarmalar Var

Swyftx bu tür önlemleri alan tek şirket değil. Hemen hemen her büyük kripto borsası, bu ayı piyasası sırasında işgücünü bir dereceye kadar azalttı. Son iki ayda Coinbase ve BlockFi, işgücünün neredeyse beşte birini azalttı. Coinbase, Haziran ayında, çoğunluğu ABD çalışanı olan personelinin %20’sini işten çıkardı.

Benzer şekilde BlockFi de 170 çalışanını işten çıkarmıştı. En eski kripto borsalarından biri olan Blockchain.com, işgücünün %25’ini işten çıkardı. Singapur merkezli borsa Vauld, platformun Temmuz ayında tüm para yatırma, çekme ve alım satım işlemlerini askıya alması gerektiğinden en sert darbeyi alan borsalardan birisi oldu. Resmi rakamlar olmamasına rağmen, Vauld’un işgücünün %50’sinden fazlasını azalttığı tahmin ediliyor.

Son zamanlarda, Crypto.com ayrıca 260 çalışanını işten çıkardı ve önümüzdeki haftalarda yüzlerce kişi daha işten çıkarılacakmış gibi görünüyor. Kaynaklar tarafından sosyal medyada yayınlanan haberlere göre işten çıkarılacak olan çalışan sayısının bu ayın sonuna kadar 1.000’i geçebileceği açıklandı.

Kripto endüstrisi, son birkaç yıldır farklı beceri sınıflarından olan çalışanlar için kazançlı istihdam fırsatları konusunda gelişen bir sektör oldu. Bununla birlikte, küresel ekonomik kriz her geçen gün daha da kötüleşirken, kripto çalışanları zor bir dönemdeymiş gibi görünüyor.