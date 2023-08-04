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  •   Kripto Para Borsaları İçin Dev Adım! Çin ve Hong Kong Kripto Parada Birleşebilir!

Kripto Para Borsaları İçin Dev Adım! Çin ve Hong Kong Kripto Parada Birleşebilir!

Özet

  • - Hong Konglu milletvekili Johnny Ng, Hong Kong'daki lisanslı kripto borsalarının Şanghay'daki borsalarla bağlanabileceğini belirtti.
  • - Bu, var olan Şangay-Hong Kong Hisse Senedi Bağlantısı Programı'na benzer bir düzenlemeye işaret ediyor.
  • - Hong Kong, şartları karşılayan kripto para borsalarına lisans vererek, dünyanın önde gelen bir kripto merkezi olma hedefini sürdürüyor.
  • - Piyasaya etkisi: Nötr
13:59
4 Ağustos 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Hong Konglu milletvekili Johnny Ng, Hong Kong‘da lisans almayı başaran kripto para borsalarını Şanghay’daki kripto para borsalarına bağlama ihtimalini görüşmek üzere birtakım görüşmeler yapılacağını açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Tüm kripto para işlemlerini ve kripto para madenciliğini yasaklayan Çin’in böyle bir konuda gündeme gelmesi büyük ses getirdi.

Çin İle Hong Kong Arasındaki Hisse Senedi Bağlantısı Programı

Çinli medya kuruluşu The Paper’a konuşan Hong Konglu milletvekili Johnny Ng, birçok Çin eyaletinin ve şehrinin metaverse’in gelişimine ilişkin politikaları olduğunu kaydetti. Ng ayrıca Hong Kong ve Çin anakarası arasında daha fazla yetenek alışverişi olmasını umduğunu ekledi.

İki ülke arasında halihazırda Çin anakarasındaki nitelikli yatırımcıların Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası‘nda listelenen uygun hisselere erişmesine ve bunun tersine işlemlere imkan sağlayan Şangay-Hong Kong Hisse Senedi Bağlantısı Programı adında bir finansal varlık bağlantısı bulunuyor.

Ng’nin konuyla ilgili yetkililerle görüşme yapılacağını belirtmesi Şangay-Hong Kong Hisse Senedi Bağlantısı Programı’na benzeri bir programın Hong Kong’da lisans almayı başaran kripto para borsaları ve beklendiği gibi belirli kripto paralar için de uygulamaya alınabileceğini gösteriyor.

Hong Kong Dünyanın Önde Gelen Bir Kripto Merkezi Olmak İstiyor

Hong Kong, kripto para borsalarına düzenlenmiş bir şekilde faaliyet göstermeleri için yol sağlayan yeni bir lisanslama rejimi başlatarak, dünyanın önde gelen bir kripto merkezi olmayı istediğini açıkça ortaya koydu. Bu bağlamda OSL ve HashKey yeni lisanslama rejimi kapsamında ülkedeki lisans alan ilk kripto para borsaları oldular.

Çin, 2021 yılında aldığı kararla tüm kripto para işlemlerini ve kripto para madenciliğini yasaklamıştı. Yine de Çinli kripto para yatırımcılarının sayısı oldukça yüksek.

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