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Kripto Gurusu Müjdeyi Verdi! Düşüş Artık Bitti Mi?

Önümüzdeki ay Fed nasıl bir tavır takınacak. Kripto paralarda düşüş artık bitti mi? Deneyimli kripto para analisti konuyla ilgili konuştu.
14:25
10 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dün ABD ÜFE verisi geldi ve kripto paraların pozitif seyri yataya döndü. Peki yatırımcılar bunu nasıl okumalı? Kripto para piyasalarını yakından ilgilendiren Fed politikası altın, gümüş gibi dünya genelinde birçok varlığın fiyatını direkt olarak etkiliyor. Fed üyeleri son açıklamalarında artık faiz artış hızının yavaşlaması gerektiğinden bahsetti. Peki son veriler ışığında bizi neler bekliyor?

13 Aralık Fed Toplantısı

Dün ÜFE beklentilerin üzerinde geldi. Ancak beklentiler nispeten düşüktü. Çekirdek ÜFE Ekim Tahmini %7,2, gerçekleşme %6,7 yani bir ayda %0,5 düşüş. Çekirdek ÜFE Kasım Tahmini %5,9 ve gerçekleşen %6,2 bir ayda %0,5 düşüş. ÜFE’nin kendisine baktığımızda da aynı sonuca ulaşıyoruz. Arka arkaya iki düşüş, bir ayda %0,5 ve şimdi de %0,6. Popüler kripto para analisti beklentinin bir ayda %1,1’lik bir düşüş olduğunu ve bunun gerçekçi olmadığını söylüyor.

ABD Enflasyon Grafiği

Önümüzdeki Çarşamba günü Fed toplantısı yapılacak ve son veriler popüler kripto para analistine göre yatırımcıların lehine. Yani önümüzdeki haftadan son kripto paralarda artık gerçek bir dönüşün sinyallerini alabiliriz.

Kripto Para Düşüşü Bitti Mi?

TÜFE Ekim ayında %8,0 beklenirken %0,5 düşüşle %7,7’ye geriledi. Beklentiler %0,4 daha düşük, Çekirdek TÜFE’ye ilişkin beklentiler ise %0,2 daha düşüktü. Peki ileriye dönük beklentiler nelerdir? Makul bir şekilde, enflasyon düşmeye başladı ve Salı günü TÜFE’de Michael Poppe %7 civarında bir rakam bekliyor. Poppe şunları söyledi;

“Salı günü TÜFE’de %7 civarında bir rakam bekliyor olabiliriz. Ancak ÜFE, beklentilerin son derece düşük bir rakama doğru çarpık olması nedeniyle biraz aşırı tepki gösterdi ve dolayısıyla piyasalarda tepki yarattı. Öncelikle geçen yılın emtia fiyatlarının ne yaptığına ve mevcut görünüme odaklanan enflasyon, muhtemelen önümüzdeki ay %0,5 daha düşecek ve belki de daha fazla. ÜFE fiyatlarına verilen tepkiler gariptir, zira enflasyon önemli ölçüde düşmüş, ancak beklentilerin altında kalmıştır. Ve bu beklentiler gerçeklikten biraz uzak. Benim kişisel beklentim TÜFE’nin %7,0-7,2, Çekirdek TÜFE’nin ise %5,9-6,1 aralığında gerçekleşeceği ve piyasalar üzerinde yine büyük bir etki yaratacağı yönünde.”

Tüm bu olanlardan son Poppe Fed’in gerçekten yavaşlayacağını düşünüyor. Yani artık aşırı sıkılaşmadan normalleşmeye giden bir sürecin başladığını görebiliriz. Bu durum altın, gümüş ve kripto paralarda çok ciddi toparlanmalara zemin hazırlayabilir. Bitcoin’in yeniden yükseliş görünümüne yatırımcıları inandırabilmesi için 18.800 dolar üzerinde haftalık kapanış yapmaya ihtiyacı var. Elbette Genesis gibi yıkıcı faktörlerin getirdiği endişeler de unutulmamalı.

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