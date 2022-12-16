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Kripto Gurusu: Cardano İçin Dördüncü Aşamadayız! Neler Oluyor?

Cardano geleceğine dair detaylı görüşler ve dikkat edilecekler. ADA Coin yatırımcılarını ne bekliyor?
19:12
16 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasalar Fed’in devam eden şahin duruşuyla çarpılmışa döndü ve Mazars haberi Bitcoin’in kayıplarını hızlandırdı. Popüler bir analist ise en büyük altcoinlerden olan Cardano (ADA) Coin hakkında konuştu. Yeni paylaşılan son strateji oturumunda önemli detaylara değindi. ADA Coin yatırımcılarını ne bekliyor? Bu fiyattan ADA Coin alınır mı?

ADA Coin Yorumu

Popüler bir kripto analisti, ayı piyasasında kış uykusuna yatmaya devam ederken Cardano (ADA)’nun geleceğine dair bazı tahminlerde bulundu. Yeni bir YouTube strateji oturumu videosunda, Coin Bureau sunucusu Guy, 2,17 milyon abonesine yakın vadede ADA’nın değerinin düşmeye devam edeceğini söylüyor. Ancak akıllı sözleşme platformunun uzun vadeli performansının nihayetinde blockchain gelişim aşamalarının başarıyla uygulanıp uygulanmayacağına bağlı olduğunu söylüyor.

“ADA’nın gerçek ayı piyasası dibine ulaşana kadar düşmeye devam etmesi muhtemel olsa da, uzun vadeli performansı nihayetinde Cardano’nun yaklaşan kilometre taşlarına bağlıdır.”

Guy, Cardano’nun arkasındaki mühendislik şirketi Input-Output Hong Kong’un (IOHK) CEO’su Charles Hoskinson tarafından kurulan ADA için bir sonraki önemli adımlardan bazılarını özetliyor.

ADA Coin Yol Haritası

Cardano‘nun beş aşamadan oluşan resmi bir yol haritası var. Şu anda ölçeklendirmeye, yani hızlı ilerlemeye odaklanan Basho adlı dördüncü aşamadayız. Bundan sonra birkaç kilometre taşından biri olan Hydra ile tanışacağız. Bunun önümüzdeki yıl başlatılması bekleniyor ve ölçeklenme konusuna odaklanılacak. Diğer kilometre taşları arasında Midnight gibi çeşitli yan zincirlerin yanı sıra IOHK’nın üzerinde çalıştığı bir EVM parachain bulunuyor. Cardano’ya göre Basho, “yüksek işlem hacmine sahip uygulamaların büyümesini ve benimsenmesini daha iyi desteklemek için Cardano ağının temel performansını” iyileştirmeyi amaçlıyor.

Ancak bir sorun var. Ağdaki geliştirici faaliyeti artsa da halen Cardano ağında yeterince popüler olmuş uygulamalar göremiyoruz. Üstelik ağdaki ilk stablecoin projesi de yeterli destek alamadığı için faaliyetini durdurduğunu açıkladı. Bununla birlikte ağda programlamanın haskell dili ile yapıldığını ve bunun zorluğuna değindiler. Geçtiğimiz yıl bile bu konunun tartışıldığını ve haskell’in Cardano için iyi olmadığını söylendiğini hatırlıyorum. Hoskinson yakında buna bir çözüm bulacaklarını söylemişti.

Yol haritasına dönersek son aşama Voltaire olarak adlandırılıyor ve ağ katılımcılarına blockchain projesinin gelecekteki gelişiminde söz hakkı veren bir “oylama ve hazine sistemi” uygulayacak. Cardano yazı yazıldığı sırada 0,300 dolardan işlem görüyor.

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