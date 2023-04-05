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Kripto Endüstrisinin Toplam Piyasa Değeri, Son Ayların En Yüksek Seviyesinde!

Kripto endüstrisinin toplam piyasa değeri, 1,2 trilyon doları aşarak son ayların en yüksek seviyesine ulaştı.
18:00
5 Nisan 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, son aylarda yaşanan güncel gelişmelerin ve ABD’de tırmanan bankacılık krizinin etkisiyle oldukça çalkantılı bir süreç geçirdi. Bu süreçte kripto para piyasasındaki volatilite de önemli bir artış gösterdi. Ancak son haftalarda Bitcoin’in yeniden yükselişe geçmesi ve 28.500 doları aşması ile birlikte kripto para piyasası da yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. Kripto para piyasasının toplam değeri de bu zaman diliminde kaydedilen yükselişlerin ardından son ayların en yüksek seviyesi olan 1,2 trilyon dolar seviyelerine ulaştı.

Kripto Para Piyasası Yükselişte

Yılın başından Mart ayına kadar yaşanan gelişmelerin ve ABD’de tırmanan bankacılık krizinin etkisiyle oldukça çalkantılı bir süreç geçiren kripto para piyasası, son haftalarda yönünü yeniden yukarı çevirdi ve yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son haftalarda kaydettiği değer artışları ile birlikte 28.500 dolar seviyelerini aştı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi de bu süreçte değer artışlarına hız kazandırırken, Ethereum (ETH) da 1900 dolar seviyelerini aştı. Söz konusu yükselişlerin etkisiyle kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri de CMC (CoinMarketCap) son ayların en yüksek seviyesine ulaştı.

Kripto Para Birimlerinin Toplam Piyasa Değeri, 1,2 Trilyon Doları Aştı

Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, son günlerde de piyasadaki yükselişin etkisiyle değer artışlarına hız kazandırdı. Özellikle piyasa değeri en yüksek ilk 10 kripto para birimi arasında XRP, Dogecoin (DOGE) ve Cardano (ADA) bu süreçte yüksek oranlarda değer artışları kaydederek piyasada öne çıkan kripto para birimleri arasında yer aldı ve piyasadaki yükselişe öncülük etti. Son günlerdeki yükseliş ile birlikte de kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CMC’nin güncel verilerine göre son ayların en yüksek seviyesi olan 1,2 trilyon doları aştı. Ayrıca yine CMC verilerine göre son 1 aylık zaman dilimi içerisinde ortalama 1000 farklı kripto para birimi daha piyasa sürüldü ve toplam kripto para birimi sayısı 23.000’ü geçti.

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