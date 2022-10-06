Kripto dünyasında Mayıs ayından bu yana bir çok sansasyon ve çöküş hikayesi yaşandı. Bazı firmalar için ise olaylar biraz daha karışık görünüyor.

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Uzun süren düşüşler nedeniyle, kripto endüstrisinde bazı kripto firmalarının bazılarında iflas felaketi yaşandı. Celsius iflas duruşmalarıyla mücadele eden başarısız firmalardan biri oldu. Ancak Celsius Network bu durumdan kurtulmak için iyi bir yol izliyor olabilir. Varlıklarının satışı için açık artırma tarihleri belirlendi.

İflas başvurusu haberi yayınlandığında, birçok kripto firması Celsius’un elinde bulunan varlıklara ilgi gösterdi. FTX US, bu varlıkları satın almakla ilgilenen büyük şirketler arasında kendisine yer buldu. Pazartesi tarihli dosyaya göre, Celsuis varlıkları için son teklif verme tarihi 17 Ekim saat 16:00. Eğer bir açık artırma gerekirse, 20 Ekim saat 10:00’da gerçekleşecek. Birçok firma arasında kripto borsası FTX US, tekliflerin açıklanmasını bekliyor. Firma, sektörün en iyi oyuncularından biri ve 2022 kripto kışından etkilenen bazı kripto firmaları hali hazırda satın almış durumda.

Celsius’un Hamlesine İtiraz Var

Bir başka duyurunun ardından, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, Celsius’un seçilmiş müşteriler için para çekme işlemlerine devam etme talebine itiraz etti. Celsius Network, likidite zorlukları nedeniyle ilk olarak Haziran ayında para çekme işlemlerini askıya almıştı.

Bununla birlikte, iflas eden firma, para çekme işleminin yeniden başlatılması ve stablecoin varlıklarının satılması için bir talepte bulundu. Adalet Bakanlığı (DoJ), harekete itiraz etme nedeni olarak Celsius’un şeffaflık eksikliğini gösterdi. DoJ ayrıca, para çekme işlemlerini çözme hareketine istinaden Celsius’a uygun bir bağımsız denetçi atandıktan sonra gelmesi gerektiğini belirtti.

Önergeye itiraz eden sadece adalet bakanlığı değildi. Üç düzenleyici kurum da firmanın stablecoin’lerini satmasına itiraz etti. Düzenleyiciler, stablecoin satışından elde edilen sermaye ile faaliyete başlaması durumunda ortaya çıkacak riske dikkat çekti. Ayrıca, bu tür fonlarla faaliyetlere devam etmenin Amerika Birleşik Devletleri yasalarına aykırı olduğunu açıkladılar.

Geçen haftaki başvuruda, Amerika Birleşik Devletleri DoJ mütevelli heyeti duruşma avukatı William Harrington, Celsius’un para çekme işlemlerini açma talebini yorumladı. Harrington, verilen önergenin erken olduğunu ve bir denetçi raporu sunulana kadar onaylanmaması gerektiğini söyledi. Celsius’un çok sayıda borçlu arasında bir grup alacaklıya aceleyle fon dağıtmaya çalıştığını açıkladı.

Terra’nın Çöküşü Celsius ve Diğerleri Üzerinde Kademeli Etkiler Yarattı

Celsius Network’ün düşüşü tarihte kaydedilen en büyük çöküş olarak biliniyor. Kripto borç verme platformunun sorunu, Terra ekosisteminin çöküşüyle başladı ve durumu düzeltmeye yönelik başarısız girişimlerin ardından iflas başvurusu yapıldı.

Terra Ekosistemi, 60 milyar doların üzerinde Yatırımcı fonuyla birlikte çöktü. Terra’nın çöküşü, çok sayıda LUNA’nın sahibi olan Three Arrows Capital’e kadar uzandı. Terra’nın çöküşünün kripto sektöründeki birçok firma üzerinde kademeli etkileri oldu.