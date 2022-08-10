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Kripto Devi Celsius’a ABD ve Kanada’dan Büyük Darbe: Durduruldu!

 Kripto para sektöründe yaşanan krizler ve iflaslar, düzenleyici kurumları daha sert önlemler almaya itiyor.
16:15
10 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

 Kripto para sektöründe yaşanan krizler ve iflaslar, düzenleyici kurumları daha sert önlemler almaya itiyor.

Celsius, Kaliforniya’da da Hedefte!

Kaliforniya Mali Koruma ve İnovasyon Departmanı (DFPI), eyalalet yasalarına uymayan kripto para şirketlerine karşı dava açmaya devam ediyor. BlockFi ve Voyager’a eyaletteki faaliyetlerini durdurma emri verdikten sonra, kurumun yeni hedefi Celsius oldu. Yapılan açıklamada, Celsisus’un eyalet sınırları içerindeki faaliyetlerin durdurulması emredildi. Bu, iflas sürecinden geçmekte olan kripto kredi platformunun, California eyaletinde menkul kıymetlerin satışı ve pazarlamasıyla ilgili tüm operasyonlarını durdurması gerektiği anlamına geliyor.

Durdurma emri, 8 Ağustos’ta yayınlanmıştı. Rapor, Celsius Network ve CEO’su Alex Mashinsky’nin, özellikle  kripto faiz hesaplarında yanlış beyanlar ve ihmaller yaptığını iddia ediyor. Rapora göre, şirket tarafından yatırımcılara ve kurumlara bildirilmeyen riskler arasında üçüncü taraf saklama hizmetlerinin dijital varlıklara erişimini kaybetme riski, borç verenlerin Celsius’un teminatını zamanında iade edememe riski ve para çekme talebi durumunda Celsius’un müşteri para çekme taleplerini karşılamak için yeterli varlığa sahip olmama riski yer alıyor. Platform ayrıca, piyasaya sürülen tokenleri Kaliforniya mevzuatına, Şirketler Yasası Bölüm 25110’a uygun olarak menkul kıymetler olarak nitelendirmemekle suçlanıyor. Bu tür menkul kıymetleri eyalette satmak için bir şirketin kurumdan izin alması gerekiyor.

Kanada, Dev Yatırımın Ardından Harekete Geçti

Son dönemde gündemden düşmeyen Celsius’un başı Kanada’da derrte. Kanadalı düzenleyicilerin şu anda iflas sürecinden geçen firmaya soruşturma açtıkları belirtildi. Financial Post‘un 9 Ağustos’ta bildirdiğine göre, konuya yakın kaynaklar, Quebec eyaletide dahil olmak üzere Kanada’daki birçok düzenleyicilerinin, ABD’li kurumlar ile ortak bir çalışma yürüterek Celsius’a karşı soruşturma başlattığını bildirdi. ABD’deki soruşturma, Celsius’un iflas başvurusunda bulunmadan önce para çekme işlemlerini durdurmasının hemen ardından başlatılmıştı.

Kaynaklara göre, Kadana’nın soruşturmaya katılımı, Quebec’in en büyük emeklilik yöneticisi Caisse de dépôt et place du Québec’in (CPDQ), Celsius’a 150 milyon dolarlık yatırımdan kaynaklanıyor. CPDQ’ların Ekim 2021’de yaptığı  yatırım, Celsius‘u 3 milyar doların üzerine çıkarmada etkili oldu. Son dönemde sektörde yaşanan krizler ve iflaslar, birçok yatırımcının satışlar yaparak piyasadan kaçmasına neden olmuştu.

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