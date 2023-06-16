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Zararı durdur emri olarak da bilinen stop emir diğer bir deyişle durdurma emiri, bir kripto borsası üzerinde verilen ve potansiyel zararları sınırlamak ya da belirli bir işlemdeki karları korumak için tasarlanmış bir emir türüdür. Bir kripto paranın fiyatı, stop fiyatı olarak bilinen belirli bir tetikleyici fiyata ulaştığında bir piyasa emirin otomatik olarak gerçekleştirmek için yatırımcılar tarafından kullanılan önemli bir risk yönetimi aracıdır. Bu yazımızda stop emir nedir, stop emir nasıl çalışır başta olmak üzere kripto borsalarında stop emir nedir ile ilgili hemen hemen her konuyu ele alacağız.

Stop Emir Nedir?

Stop emir, finans piyasalarında sıklıkla kullanılan ve kripto borsalarında da kullanıma sunulan zararı durdur emiridir (Stop Loss Order). Bir kripto paranın fiyatı stop fiyatı olarak bilinen belirli durdurma fiyatına ulaştığında bir işlemi otomatik olarak gerçekleştirmek için yatırımcılar tarafından verilen bir emir türüdür. Kripto borsalarında stop emir genellikle potansiyel kayıpları sınırlamak veya kripto para ticaretinde karı korumak için kullanılır.

Satış stop emiri ve alış stop emiri olmak üzere iki tür stop emir bulunmaktadır. Satış stop emiri, bir satış durdurma emridir. Bir kripto paranın mevcut piyasa fiyatının altına yerleştirilir. Genellikle long pozisyondaki kayıpları sınırlamak veya short pozisyon başlatmak için kullanılır. Piyasa fiyatı stop fiyatına veya altına düştüğünde satış stop emiri tetiklenir ve kripto para mevcut en iyi fiyattan satılır. Alış stop emiri ise bir alım durdurma emdiri. Bir kripto paranın mevcut piyasa fiyatının üzerine yerleştirilir. Long pozisyona girmek veya short pozisyonu kapatmak için kullanılır. Piyasa fiyatı stop fiyatına veya üzerine çıkacak olursa alış stop emiri tetiklenir ve varlık mevcut en iyi fiyattan satın alınır.

Stop emir, önceden belirlenmiş fiyat seviyelerine dayalı olarak otomatik uygulamaya izin verdikleri için yatırımcılar için temel risk yönetimi araçlarıdır. Yatırımcıların bir varlığı belirli bir fiyat seviyesine ulaştığında satarak potansiyel kayıpları sınırlandırmalarına yardımcı olur ve böylece daha fazla aşağı yönlü riske maruz kalmanın önüne geçer. Stop emir ayrıca, bir kripto parayı istenen fiyat seviyesine ulaştığında satarak karı korumak için de kullanılabilir.

Bu noktada stop emirin belirtilen stop fiyatından gerçekleşmesinin garanti olmadığının altını çizmek gerekiyor. Sert fiyat hareketlerinin olduğu kripto para piyasaları gibi finans piyasalarında veya yüksek volatilite dönemlerinde stop emir stop fiyatından sapabilir ve bu da işlemin bir miktar sapmaya gerçekleşmesine neden olabilir. Yatırımcılar, stop emiri kullanırken piyasa koşulları, likidite ve volatilite gibi belirli riskleri göz önünde bulundurmalıdır.

Stop Emir Nasıl Çalışır?

Stop emir nasıl çalışır sorusunun yanıtlamak için sırasıyla stop fiyatının belirlenmesi, strop emirin etkinleştirilmesi ve piyasa emirinin gerçekleşmesi konularına değinmek gerekmektedir.

Bir yatırımcının veya trader’ın bir stop emiri verirken emirin tetiklenmesini istediği fiyat seviyesi olan stop fiyatı belirtir. Örneğin bir yatırımcı 30 bin dolardan Bitcoin (BTC) aldıysa ve potansiyel kayıplarını sınırlamak istiyorsa 29 bin dolara stop emiri atabilir. En büyük kripto paranın fiyatı belirlenen stop fiyatına ulaştığında ya da altına düştüğünde stop emir etkileştilir ve bir piyasa emirine dönüşür. Bir piyasa emiri derhal mevcut piyasa fiyatından gerçekleştirilir, bu da gerçek gerçekleştirme fiyatının stop fiyatından farklı olabileceği anlamına gelmektedir. Stop emirin etkinleştirilmesinin ardından normal bir piyasa emri gibi davranarak söz konusu kripto parayı piyasadaki en uygun fiyattan alır veya satar.

Gerçekleşen fiyat, özellikle volatilitenin yüksek olduğu ya da düşük likiditenin olduğu dönemlerde stop fiyatından bir miktar aşağıda ya da yukarıda olabilir.

Stop emirin kullanılması, otomatik risk yönetimine imkan sağladığından ve duyguların alım satım kararlarını etkilemesinin önüne geçmeye yardımcı olduğundan yatırımcılar için faydalı bir araçtır. Stop fiyatı belirleyerek, yatırımcılar kabul edilebilir maksimum zararı veya hedef kar seviyelerini önceden tanımlayabilir ve alış satış işlemlerini daha etkin bir şekilde yönetebilirler.

Elbetteki stop emir kusursuz değildir ve mutlak koruma sağlamamaktadır. Ani piyasa çöküşleri veya likiditenin düşük olduğu durumlar gibi aşırı volatil piyasa koşullarında, stop emirin çalışmasında gecikmeler olabilir veya beklenenden önemli ölçüde farklı fiyatlarda çalışabilir. Bu nedenle yatırımcılar, risk yönetimi için yalnızca stop emire güvenmeden önce her zaman piyasa koşullarını, likiditeyi ve her bir kripto borsasıyla ilişkili karşı karşıya kalabilecekleri potansiyel riskleri göz önünde bulundurmalıdır.