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  •   Kripto ATM Üreticisi Duyurdu: 1,5 Milyon Dolarlık BTC Ele Geçirildi!

Kripto ATM Üreticisi Duyurdu: 1,5 Milyon Dolarlık BTC Ele Geçirildi!

ABD merkezli kripto ATM üreticisi, yaşanan son güvenlik ihlalleri sonucunda güncel fiyatlar ile ortalama 1,5 milyon dolar değerinde BTC ele geçirildiğini duyurdu.
19:00
19 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Önde gelen kripto ATM üreticilerinden biri olan General Bytes, 17 Mart ile 18 Mart tarihleri arasında yaşanan güvenlik problemine ilişkin açıklama yaptı. Şirketin resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalara göre yaşanan güvenlik ihlallerinin sonucunda 20 adete yakın kripto ATM’si etkilendi ve güncel fiyatlar ile ortalama 1,5 milyon dolar değerinde 56,28 adet BTC ele geçirildi.

56,28 Adet BTC Ele Geçirildi

Son dönemlerde blockchain teknolojisinin ve kripto para birimlerinin dünya çapında daha büyük bir popülarite kazanması ile birlikte kripto ekosisteminde yaşanan güvenlik ihlalleri de bu bağlamda önemli ölçüde artış gösterdi. Son olarak da ABD merkezli bir kripto ATM şirketi de hafta içerisinde yaşanan güvenlik ihlallerine ilişkin bir duyuru yaptı. Önde gelen kripto ATM üreticilerinden biri olan General Bytes’ın resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlara göre 17 Mart ile 18 Mart tarihleri arasında yaşanan siber saldırıların ardından güncel fiyatlarla ortalama 1,5 milyon dolar değerinde 56,28 adet BTC’nin ele geçirildi. Söz konusu güvenlik probleminde Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren 20’ye yakın kripto ATM’sinin etkilendiği ifade edildi. Son gelişmelerin ardından konuya ilişkin bir duyuru yapan ABD merkezli kripto ATM üreticisi General Bytes, faaliyette olan ve güvenlik ihlallerinden etkilenmeyen kripto ATM’lerinin de geçici olarak çalışmalarının durdurulacağını duyurdu.

Kripto ATM’leri Regülatörlerin Radarında

Son yıllarda çok sayıda kripto para şirketinin iflas etmesi veya faaliyetlerini durdurması ve kripto ekosisteminde yaşanan güvenlik sorunlarının artması dünya çapında birçok mali düzenleyici kurumların da bu bağlamda harekete geçmesine neden oldu. Son olarak Birleşik Krallık regülatörleri de yakın bir zaman önce ülkede faaliyet gösteren tüm kripto ATM’lerini yasa dışı ilan etti ve kayıt dışı kripto ATM’lerinin denetlenmesi adına da kapsamlı operasyonlar yürütmeye başlayacaklarını duyurdu.

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