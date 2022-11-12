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Kraken CTO’sundan Bomba İddia: Biliyoruz!

Son dakika yapılan bir açıklama gündeme bomba gibi düştü. Kraken CTO’su FTX hakkında şok bir iddia ortaya atarak dikkatleri üzerine çekti.
18:00
12 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

FTX krizinde her gün yeni bilgiler ortaya çıkarken Kraken CTO’su Nick Percoco inanılmaz bir iddia’yı ortaya attı. Bundan bir kaç saat önce, Mario Nawfal’a yanıt olarak Kraken Exchange CSO’su Nick Percoco, Kraken ekibinin artık FTX’i hackleyen kullanıcının adını bildiğini tweetledi.

Kraken için Tespit Etmek Nasıl Kolay Oldu?

Kraken’in KYC (Müşterini Tanı) mekanizması, Kraken ekibinin bilgisayar korsanını tespit edebilmesi için yeterliydi, çünkü bilgisayar korsanı hack sırasında çalınan fonları boşaltmak için borsayı kullandı. IBCgroup.io’nun kurucusu ve CEO’su Mario Nawfal, Twitter’da hacker’ın büyük olasılıkla beceriksiz ve içeriden biri olduğunu yazarak dikkatleri üzerine çekti.

Kripto para birimleri ve NFT’nin tanınmış YouTuber ve savunucusu Satoshi Stacker da konuyla ilgili yorumda bulunarak FTX hacker’ının TRX cüzdanını Kraken üzerine taşıyarak finanse etme işlemini buraradan gerçekleştirdiğine dikkat çekti.

Hacken.io’nun CEO’su ve kurucu ortağı Dyma Budorin, just.money’nin yaratıcısı Tobias Silver’ı FTX Tron hesaplarına ilişkin kapsamlı analizi için övdü. Hacker’ın yetersizliği nedeniyle Budorin, rugpull veya çıkış dolandırıcılığının arkasında içeriden birilerinin olduğu sonucuna vardı. Kraken ve kolluk kuvvetleri, tespit edilen kişinin izini sürmek ve takip etmek için büyük olasılıkla işbirliği yapacak. Bunu ise öncelikli olarak FTX kullanıcıları ve sonrasında tüm kripto dünyası yakından takip edecekmiş gibi görünüyor.

FTX Hack Fiyaskosu

FTX’in gönüllü 11. bölüm iflas başvurusunda bulunma kararını açıklamasından saatler sonra, 600 milyon dolarlık bir bilgisayar korsanlığı raporları ortaya çıktı. Sam Bankman-Fried de hack’lenmeden önce FTX’in CEO’su olarak görevinden istifa etti. FTX’e bağlı yaklaşık 130 ek kuruluşun da iflas işlemlerine dahil olduğu açıklamalara eklendi.

İflas eden kripto para borsası FTX’ten neredeyse 1 milyar dolarlık müşteri mevduatının kaybolduğu ve Bankman-Fried’in FTX’in defter tutma sisteminde bir “arka kapı” kullanarak parayı özel olarak hortumladığı iddia ediliyor.

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