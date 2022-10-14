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Kısa Vadede 0,86 Dolara Yükselebilecek Altcoin! Kripto Para Analizi!

Şartlar uygun görünüyor ve eğer bir sürpriz olmazsa 0,86 dolara kadar hızlı bir toparlanma görebiliriz.
19:20
14 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin şimdilik 19.000 dolar seviyesini geri kazandığı için yatırımcılar altcoinlerde fırsatlar aramaya başladı. Hafta sonu genellikle düşük hacmiyle meşhurdur ve kripto paralar Cumartesi, Pazar genellikle yatay veya negatif seyreder. Bu hafta bir istisna olacaksa popüler altcoinin 0,86 doları aşması mümkün olabilir. Peki hangi seviyelere dikkat edilmesi gerek?

MATIC Coin Yorum

Polygon (MATIC) ayıları, ağustos ortasındaki en yüksek seviyelerden bu yana satışları devam ettiriyor. Popüler altcoin 0,73 dolar seviyesindeki üç aylık desteğine düştü. Bu destekten gelen son toparlanma, dört saatlik zaman diliminde 20/50/200 EMA’nın üzerinde bir boğa koşusunun temelini oluşturdu. Altcoin şimdi EMA’larının hemen üzerinde nispeten yüksek bir volatilite aşamasına girdi. Satıcılar, önümüzdeki seanslarda bir aylık trend çizgisi direncinin (sarı, kesikli) yakınındaki alım rallisini kısıtlamaya çalışabilir.

Yazı hazırlandığı sırada MATIC fiyatı 0,8104 dolardan alıcı buluyordu. Bununla birlikte, 0,73 dolarlık destekten gelen son toparlanma, morning star için zemin hazırlayan bir boğa formasyonu oluşturuyor. Sonuç olarak, MATIC geçtiğimiz gün 0,73 $ taban çizgisinden sağlam bir çift haneli büyüme kaydetti. EMA’lar artık kuzeye bakarken, alıcılar daha ciddi bir yükseliş bekliyor.

MATIC Fiyat Tahmini

MATIC alıcıları için devam eden büyüme, bir aylık ve iki aylık (beyaz, kesikli) trend çizgisi dirençleri tarafından engellenebilir. Bu durumda, potansiyel geri dönüş sırasında 50 EMA (camgöbeği) veya 20 EMA (kırmızı) yakınında toparlanma zemini aranacaktır. Uzun vadeli trend çizgisi direncinin üzerinde nihai bir kapanış, herhangi bir düşüş eğilimini geçersiz kılabilir. Boğalar, 0,83 dolarlık tavanı aşmak için artan alım hacimlerini sürdürmelidir. Bu koşullarda, alıcılar olası bir geri dönüşten önce 0,86 dolar seviyesini yeniden test etmeye çabalayacaktır.

CMF birkaç gündür daha büyük zirveler gördü. Bu yörünge, fiyat hareketinin zirveleri ile düşüş eğilimi gösterdi. Bununla birlikte, 0,18 (CMF) seviyesinin üzerinde ikna edici bir kapanış, alım eğilimlerini körükleyebilir.

MATIC, özellikle CMF’deki düşüş eğilimi ile birlikte, bir dizi dirençten kısa vadeli bir geri dönüş görebilir. Açık Faiz okumaları yükseliş eğilimi gösterirken, alıcılar önümüzdeki seanslarda 20/50 EMA’dan bir toparlanma ile ralliyi devam ettirmek isteyecektir. Yine de Bitcoin ile yüksek korelasyon paylaşan Bitcoin’in önümüzdeki saatlerdeki performansı fiyatın yönünde etkili olacak.

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