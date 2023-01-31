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Kısa Vade Yüzde 10 Artabilir! Popüler Altcoin Sıkıştı!

Popüler altcoin hızla yükselebilir. Her iki yöne artması muhtemel volatiliteden faydalanmak için dikkat edilecek seviyeler neler?
13:30
31 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatındaki son geri çekilme birçok altcoinde farklı yapılar oluşmasına neden oldu. Bu günlük traderlar için güzel bir haber. Sürekli düşüşün olmadığını Ocak ayındaki rallide gördük ve elbette sürekli yükseliş de yaşanamıyor. Kripto paralarda ara rallilerin ardından gelen düzeltmeler eğer destek seviyeleri korunabilirse daha büyük bir harekete zemin hazırlıyor.

İçerik Rehberi

AAVE Coin

Son AAVE Coin rallisi yatırımcılara güzel kazanç imkanı tanıdı. Fiyat 52 dolardan 91 dolara sıçradığı için %70’in üzerinde kazanç sağladı. Ancak zirvedeki fiyat konsolidasyonu kazançların önünü kesti. Yazı hazırlandığı sırada AAVE Coin 83,2 dolardan alıcı buluyordu. AAVE mevcut konsolidasyon alanından çıkmayı deneyebilir ve bu traderlar için iyi bir fırsat olacaktır.

Ocak ayının ortasından bu yana AAVE, paralel bir kanal formasyonu (sarı) çizerek 79 ila 90 dolar arasında hareket etti. Özellikle, fiyat hareketi aynı dönemde ağırlıklı olarak 85-90 dolarlık üst aralıktaydı. Önümüzdeki saatlerde AAVE boğaları paralel kanalın üst aralığına çıkmayı hedefleyebilir. Bu senaryoda fiyat 97,7 dolar hedefine ulaşmak isteyecektir.

AAVE Coin Yorum

Kısa vadeli yükseliş senaryosunun gerçekleşmesi için 85 ve 90 dolarlık dirençlerin aşılması gerekiyor. Alternatif olarak, ayılar kontrolü ele geçirirse bu senaryoda 79 doların altındaki kapanışlar sert satışları beraberinde getirir. Bu hareket, yukarıdaki yükseliş eğilimini geçersiz kılacaktır. Nihai hedefi ise 71,3 dolar olacaktır.

Santiment verilerine göre AAVE için geliştirme faaliyetinde keskin artış dikkat çekiyor. Geliştirici faaliyetindeki büyüme genelde fiyat artışıyla doğru orantılıdır ve yatırımcıların projeye güvenini destekler. Bununla birlikte, AAVE’nin fiyatı bir konsolidasyon aralığında kısıtlandığı için, MVRV’deki dalgalanmanın da gösterdiği gibi, holderların kazançları da dalgalanıyor. Borsalardaki arz artışının da göz önünde bulundurursak direnç testlerinin zarardaki holderların satışlarıyla başarısız olma ihtimali akıllara gelmelidir.

Yükseliş senaryosu Bitcoin’in yeniden 23.200 doları geri kazanmasıyla desteklenebilir. Üstelik yarın her iki yöne volatiliteyi artırabilecek Fed açıklamalarını göreceğiz. Her iki senaryoya da hazırlıklı olan yatırımcılar artan volatiliteden kazanç elde edebilir. Fakat Fed akşamlarının klasikleşmiş tasfiye oyunu unutulmamalıdır. Genellikle faiz kararından sonra yükselen/düşen fiyat Powell açıklamalara başladığında aynı hızda düşer/yükselir. Bu durum birçok yatırımcının yüksek kaldıraçla açtıkları işlemlerinin tasfiyesine neden olur.

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