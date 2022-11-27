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  •   Kırmızı Alarm! Efsane Analist Uyardı: 5 Altcoin Sıfıra Çakılabilir! Uzak Durun!

Kırmızı Alarm! Efsane Analist Uyardı: 5 Altcoin Sıfıra Çakılabilir! Uzak Durun!

Devam eden kripto kışı ve krizi piyasayı sert bir şekilde vururken, yatırımcılar  yüksek risk teşkil eden altcoin'leri elden çıkarıyor
19:30
27 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Devam eden kripto kışı ve krizi piyasayı sert bir şekilde vururken, yatırımcılar  yüksek risk teşkil eden altcoin’leri elden çıkarıyor.

POE ve BNTY: Birçok Neden Var!

Coingape analistlerinden Dhirendra’ya göre 5 altcoin piyasadan tamamen silinebilir. Listenin başında Po.et  (POE) yer alıyor.  Po.et projesi, 2016 yılında başladı. Özellikle yayıncılık sektörüne yönelik merkeziyetsiz bir protokol. Proje, medya ve yayıncılık endüstrisi standartlarıyla birlikte çalışabilirlik için tasarlanmış açık protokolleri kullanıyor.  Ancak, Twitter’da çok aktif bir topluluk değil; son tweet 15 Ocak 2021’de atıldı. Piyasa değeri yaklaşık 36.481 dolar ve işlem hacmi birkaç yüz dolar civarında. Altcoin, 3 yıldır durgun bir fiyat seyrediyor. Github etkinliği açısından,  kripto para birimlerini sıralayan Cryptomiso’ya göre, bu proje en son 15 Eylül 2018’de güncellendi.

Analistin listesindeki ikinci altcoin  Bounty0x (BNTY).  BNTY, Bounty0x ağına güç sağlayan ERC-20 tabanlı bir token. Herkesin ödül programlarını yönetmesine izin veren merkeziyetsiz bir ödül avcılığı platformudur. Twitter’da büyük bir topluluk veya takipçi sayısı yok. Projenin sadece  9.000 takipçisi var. Cryptomiso’ya göre, bu proje en son Mayıs 2018’de güncellendi. BNTY fiyatı son 3 yıldır durgun. Altcoin, 0,1 dolae bariyerini aşamadı; şu anda 0,0006 dolar civarında işlem görüyor. Şu anda, piyasa değeri yaklaşık 141.000 dolar ve işlem hacmi yaklaşık 16.000 dolar seviyesinde.  BNTY yalnızca bir borsada işlem görüyor.

CRM ve MWC, Alarm Veriyor!

Analistin listesindeki üçüncü altcoin  Cream (CRM). CRM de sorunlu kripto para birimlerinden biri.  Proje, “Proof of Work” hesaplamaları için kullanılan X11 zincirleme karma algoritmasına dayanır. Şu anda, CRM’nin piyasa değeri, son yedi günde yalnızca birkaç dolarlık 24 saatlik işlem hacmiyle yaklaşık 39.000  dolar seviyesinde yer alıyor. CRM’nin fiyatı sadece 0,000086  dolar ve 2018’den bu yana kademeli bir düşüş yaşadı. Cryptomiso’ya göre, bu proje en son Nisan 2018’de güncellendi. Twitter’da çok büyük bir takipçi sayısı veya güçlü bir topluluk yok. Projenin yaklaşık 8.000 takipçisi bulunuyor. Analistin listesindeki dördüncü altcoin  MimbleWimbleCoin (MWC). Projenin topluluğu çok aktif  değil. Sadece 5.000  takipçisi var. MWS’nin fiyatı çok dalgalıydı, ancak yıllar içinde 27 dolardan 0,9 dolara düştü. Mevcut piyasa değeri 10 milyon dolar civarında, ancak günlük işlem hacmi son birkaç ayda birkaç yüz dolar civarında. MWC yalnızca bir borsada, Tradeogre’de listelenmiştir.

Analistin listesindeki son altcoin ise Peercoin. Altcoin, Ağustos 2012’de piyasaya sürüldü ve Bitcoin çerçevesi üzerine inşa edildi. Ekosistem, değer depolar, tam bir anonimlik sağlar ve merkezi bir otorite (banka gibi) olmadan internet üzerinden gönderilebilir. Proof-of-stake (PoS) ve proof-of-work’ü (PoW) birleştiren hibrit bir mutabakat yöntemi kullanan ilk dijital para birimi oldu. PPC son 2-3 yılda fiyatta kademeli bir düşüş gördü ve şu anda 0,4176 dolardan işlem görüyor.

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