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Kıdemli Kripto Trader: Rüya Görmeyin Kendinize Gelin! Tüm Olanlar Bundan İbaret!

Kripto para yatırımcıları için sırada ne var? Güncel veriler neye işaret ediyor?
20:00
19 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatı yeniden 30.000 hatta 29.500 doların altına düştü. Ethereum ise 2.000 doları kaybetti. Altcoinlerdeki kayıplar ise hızlanmış görünüyor. Yüklü BTC satışlarıyla güçlendirilen son düşüş dalgası canları sıkıyor. Peki kıdemli kripto trader son piyasa dalgalanması ve özellikle ETH hakkında neler düşünüyor?

Kıdemli Kripto Trader Yorum

DataDash’in sunucusu Nicholas Merten, yeni piyasa güncellemesinde yarım milyon yatırımcıyı uyardı. Özellikle ETH fiyatındaki artışın kısa vadeli bir rahatlamadan ibaret olduğunu söyleyen isim uyanın diyor. ETH’nin aylık grafiğinin, mevcut fiyat momentum göstergesinin üzerinde olduğu için devam eden rallinin muhtemelen sürdürülemez olduğunu söyleyen Merten, 2019 yılındaki modelin tekrarlanabileceğine inanıyor. ETH 2019 yılında 100 dolar seviyesine düşmeden önce yaklaşık 80 dolardan 300 dolara yükselmişti.

“Bu tür hareketler gördüğümde, özellikle de fiyatın göstergenin üzerinde olduğunu gördüğümde, bu benim için uzun vadeli bir boğa piyasasını sürdürmeye hazır olmadığımızın, bunun piyasadaki aşırı coşkunun kısa vadeli bir rahatlama rallisi olduğunun işaretidir. Ethereum‘un 80 dolar civarından 367 dolara kadar çıktığı 2019 Mayıs’ında da tam olarak böyle olmuştu. Şimdi, size karşı dürüst olacağım, aynı seviyede bir artış göreceğimizi sanmıyorum, ancak aynı zamanda, burada konuştuğumuz bir şey, Ethereum için seviyelerimizin potansiyel olarak daha önce gördüklerimize kıyasla benzer bir düzeltmeye doğru inmesidir. Belki de bu kadar acımasız bir ayı piyasası görmeyeceğiz. Ortada bir yerde buluşmaya çalıştığımı göstermek istiyorum. Belki de beklediğimiz gibi bir kıyamet senaryosu ve doğrudan bir düzeltme olmayacak.”

ETH Coin Yorum

ETH yatırımcıları 2.025 dolar seviyesini kaybettiği için düşüş 1.965 dolara kadar devam etti. Fiyat maalesef birçok denemeye rağmen 2.140 dolar üzerinde kalıcı olamadı. Şimdilik 1.922 dolar altında kapanışlar görmediğimiz sürece düşüşün sınırlandırılmasından bahsedebiliriz. Ancak yoğun BTC satışları yaklaşan büyük bir habere işaret ediyor gibi görünüyor. Bu tarz hacimli satışlar endişe vericidir ve çoğu zaman endişeler boşa çıkmaz. FTX çöküşü ve birçok kritik olaydan önce benzer hamleler görmüştük.

Diğer taraftan makro ekonomik gelişmeler kripto paralar lehine, düzenleyici baskıyı saymazsak kripto için zorlu günler bitmiş gibi görünüyor. Önümüzdeki günlerde Bitcoin ve altcoinler muhtemelen orta vadeli yörüngesine girmiş olur.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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