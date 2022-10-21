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Başarılı tahminleriyle birçok yatırımcıya yol göstermeyi hedefleyen bir kripto para analisti, ABD dolarının kripto para birimlerine karşı gücünün bir ölçüsü olan ABD doları endeksini (DXY) ele alarak büyük bir yükseliş hareketinin olasılıkları üzerine açıklamalarda bulundu.

“Kripto Paralara Kötü Haber”

Piyasaların gücünü ölçmek adına kripto para yatırımcıları tarafından sıkça ele alınan DXY, güçlü bir konuma ulaştığında genellikle kripto para birimlerinde daha düşük seviyeler görüldüğü belirtiliyor. Önde gelen bir kripto para analisti Justin Bennett Twitter üzerinden 110.000 takipçisine DXY’nin başka bir büyük hamle için bir hazırlık içerisinde olduğunu öne sürdü. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

DXY bir sonraki büyük hamle için hazırlanıyor.

DXY tahminin ardından altcoin piyasalarını ele alan Justin Bennett, DXY’nin yukarı yönlü hareket etmesini beklediğinden dolayı bu durumun altcoinler adına kötü bir haber olduğunu iddia etti. Kıdemli analist açıklamalarında şunları söyledi:

Altcoin piyasa değeri, dünkü kapanıştan sonra 513 milyar dolarlık direncin altında işlem görüyor. Bu durum kripto para piyasaları adına iyi bir görünüm değil.

Altcoinlere Dikkat!

Bununla birlikte kripto para piyasalarının genel sıkıntılı durumuna ek olarak bazı altcoinlerin kritik destek seviyelerinde işlem gördüğünü ve olası bir aşağı yönlü kırılma ile ciddi sonuçlar oluşabileceğini öne sürdü. Uzman isim belirtilen altcoinlerden biri olarak Chainlink’i (LINK) işaret ederek destek bölgesinin alt ucunda işlem gören birçok token’ın örneği olduğunu belirtti. Uzman analist LINK hakkında şu ifadelere yer verdi:

Birçok kripto para birimi şu anda kritik destek üzerinde oturuyor, LINK bunlardan biri.

Uzman isim Justin Bennet son olarak bugün sabah saatlerinde yaptığı bir açıklamasında, takipçilerini birçok altcoinin destek bölgelerini kırdığını, bu nedenle dikkatli olmaları konusunda uyararak şunları söyledi: