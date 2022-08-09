X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!

  • CoinTürk
  •   Kıdemli Analist Bu Altcoin’e Dikkat Çekti: Ağustos Fırsatı!

Kıdemli Analist Bu Altcoin’e Dikkat Çekti: Ağustos Fırsatı!

Krito para piyasası ayı döngüsününde gün sayarken, analistler Ağustos ayında ivme kazanabilecek altcoin projelerine odaklanıyor.
19:40
9 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

 Krito para piyasası ayı döngüsününde gün sayarken, analistler Ağustos ayında ivme kazanabilecek altcoin projelerine odaklanıyor.

Chainlink’ten Önemli Ethereum Açıklaması

Ethereum (ETH) iş kanıtı sisteminden (PoW) hisse kanıtı (PoS) algoritmasına geçişini sağlayacak olan Birleştirme güncellemesi için gün sayarken, ETH ekosistemi üzerinde yer alan büyük projeler de bir sonraki hamlelerini açıklamaya başladı. Chainlink (LINK) tarafından yapılan açıklamada, Chainlink protokolü ve hizmetlerinin, Birleştime güncellemesi sırasında ve sonrasında Ethereum Blockchain’i üzerinde çalışmaya devam edeceği bildirildi. Ancak Chainlink, Ethereum blok zincirinin herhangi bir fork’lanmış sürümlerini desteklemeyeceğini söyledi. Protokol, Ethereum Vakfı ve Ethereum topluluğunun kararıyla uyumlu bir fikir belirtti. Bu, Birleştirme sırasında ve sonrasında hizmetlerini Ethereum’a sağlayacağı anlamına gelir; bununla birlikte Chainlink, tüm Ethereum işlemlerini İş Kanıtı mekanizmasından Hisse Kanıtı  mekanizmasına geçirecek.

Ayrıca duyuruda Chainlink, Ethereum geliştiricilerinin yanı sıra merkeziyetsiz uygulama (dApp) ekiplerine gelecekteki öngörülemeyen olaylardan kaçınmaları ve son kullanıcıları korumaya yardımcı olmaları için akıllı sözleşme işlemlerini geçici olarak durdurmaları tavsiyesinde bulundu. Ethereum, merakla beklenen Birleştirme güncellemesi yaklaştıkça iyi performans gösteriyor. Ancak, büyük resme bakıldığında, hala büyük ölçüde olumsuz dinamikler var. Birleştirme, ağın enerji tüketimini %99’dan fazla azaltacak. Bununla birlikte, işlem ücretlerinin önemli ölçüde azaltması beklenmiyor. 19 Temmuz’da Birleştirme ile ilgili bir Coinbase raporu, bir sonraki büyük adımın ve son provanın 11 Ağustos için planlanan Goerli testnet olduğunu açıkladı. Birleşitme duyurusu, mevcut Ethereum rallisinin temel itici gücü olsa da, lider altcoin hala Kasım 2021’deki tüm zamanların en yüksek seviyesinden %68 düşüşle işlem görüyor. Ayrıca, Birleştirme ve bunun akıllı sözleşmelerinden serbest bırakılmasından sonra önemli miktarda ETH’nin piyasaya taşabileceğine dair endişeler var.

LINK, Ağustos’ta İvme Kazanacak

LINK, an itibariyle 8.488 dolardan işlem görüyor. Invezz analistlerinden Milko Trajchevski’ye göre, güvenilir bir tahmin yapmak için LINK’in Temmuz ayı boyunca performansının yanı sıra tüm zamanların en yüksek seviyesini incelememiz gerekiyor. LINK, tüm zamanların en yüksek seviyesine, 52.70 dolar ile 10 Mayıs 2021’de ulaştı.

Bir önceki ay boyunca performansına baktığımızda, altcoin, 30 Temmuz’da 8,3747 dolar ile en yüksek değerine sahipti. En düşük değer noktası ise 13 Temmuz’da 5.8256 dolardı. Bu süreçte, %40’lık bir artış görebiliriz. Analiste göre, ekossitemdeki gelişmeler ve güncellemer göz önünde bulundurulduğunda LINK fiyatının Ağustos sonunda 12 dolara ulaşması beklenebilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
İnternetin Evrimi ve Yeni Domain ENS
İnternetin Evrimi ve Yeni Domain ENS
Spor Fanları NFT’lerin Benimsenmesini İstiyor
Spor Fanları NFT’lerin Benimsenmesini İstiyor
Tesla’nın Bitcoin Aldığını Nasıl Anlarız? Elon Musk Sinyali Vermişti!
Tesla’nın Bitcoin Aldığını Nasıl Anlarız? Elon Musk Sinyali Vermişti!
Aman Tanrım! Tesla Bitcoin Sattı! Tesla’nın BTC Hamleleri ve Gerçekler!
Aman Tanrım! Tesla Bitcoin Sattı! Tesla’nın BTC Hamleleri ve Gerçekler!
İlgili Yazılar
DogeCoin Fiyat Analizi: DogeCoin Yeni Tepe Noktasına Hazır Mı?
DogeCoin Fiyat Analizi: DogeCoin Yeni Tepe Noktasına Hazır Mı?
Kurucu Cüzdanı Boşaltıyor Altcoin Yükseliyor! Enteresan Gelişme!
Kurucu Cüzdanı Boşaltıyor Altcoin Yükseliyor! Enteresan Gelişme!
Popüler Altcoin İçin Kritik Oylama! Fiyatı Yükseltebilecek Gelişme!
Popüler Altcoin İçin Kritik Oylama! Fiyatı Yükseltebilecek Gelişme!
Polygon’dan Büyük Farkındalık Hareketi! Netflix İle Ortaklık Açıkladı!
Polygon’dan Büyük Farkındalık Hareketi! Netflix İle Ortaklık Açıkladı!
Yatırım Botu 23 Kripto Para Seçti! Kripto Analistlerinden Daha Başarılı!
Yatırım Botu 23 Kripto Para Seçti! Kripto Analistlerinden Daha Başarılı!
AVAX Fiyat Analizi: Fiyatlar Ve Grafikler Ne Söylüyor?
AVAX Fiyat Analizi: Fiyatlar Ve Grafikler Ne Söylüyor?
Star Atlas Coin ve Reef Coin Yorumları!
Star Atlas Coin ve Reef Coin Yorumları!
Ethereum Ağının Kurucusundan Öneri Geldi! Çözüm Bu Olabilir!
Ethereum Ağının Kurucusundan Öneri Geldi! Çözüm Bu Olabilir!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
NFT Piyasasının Önemli Oyuncularından Birisi Çıkmazda! İşte Detaylar!
Dünyaca Ünlü Marka Tiffany, NFT’lerini 50.000$’a Sattı
Solana’dan Güvenliğini Eleştirenlere Yanıt
NFT Dünyasında Yapay Zeka Çılgınlığı! Herkes Bunları Konuşacak!
Son Teknik Analizler
Boğa Piyasası ve Ayı Piyasası Nedir?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bollinger Bantları Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bitcoin Fiyat Analizi: 23 Bin Doların Üzerindeki BTC için Sırada Ne Var?
Güncel DEFI Gelişmeleri
ABD’li Dev Banka Citigroup Kripto Para, DeFi ve Stablecoin Risk Yöneticisi Arıyor
Bir Sonraki Boğa Piyasasında Bu Kategorideki Altcoin’ler Uçabilir!
Tüm Coinlerin İçinde Bunlar Yükseliş Konusunda Diğerlerini Solladı!
Hong Kong Merkez Bankası Başkanından Dikkat Çeken “Kripto Para” ve “DeFi” Açıklaması
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022