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Krito para piyasası ayı döngüsününde gün sayarken, analistler Ağustos ayında ivme kazanabilecek altcoin projelerine odaklanıyor.

Chainlink’ten Önemli Ethereum Açıklaması

Ethereum (ETH) iş kanıtı sisteminden (PoW) hisse kanıtı (PoS) algoritmasına geçişini sağlayacak olan Birleştirme güncellemesi için gün sayarken, ETH ekosistemi üzerinde yer alan büyük projeler de bir sonraki hamlelerini açıklamaya başladı. Chainlink (LINK) tarafından yapılan açıklamada, Chainlink protokolü ve hizmetlerinin, Birleştime güncellemesi sırasında ve sonrasında Ethereum Blockchain’i üzerinde çalışmaya devam edeceği bildirildi. Ancak Chainlink, Ethereum blok zincirinin herhangi bir fork’lanmış sürümlerini desteklemeyeceğini söyledi. Protokol, Ethereum Vakfı ve Ethereum topluluğunun kararıyla uyumlu bir fikir belirtti. Bu, Birleştirme sırasında ve sonrasında hizmetlerini Ethereum’a sağlayacağı anlamına gelir; bununla birlikte Chainlink, tüm Ethereum işlemlerini İş Kanıtı mekanizmasından Hisse Kanıtı mekanizmasına geçirecek.

Ayrıca duyuruda Chainlink, Ethereum geliştiricilerinin yanı sıra merkeziyetsiz uygulama (dApp) ekiplerine gelecekteki öngörülemeyen olaylardan kaçınmaları ve son kullanıcıları korumaya yardımcı olmaları için akıllı sözleşme işlemlerini geçici olarak durdurmaları tavsiyesinde bulundu. Ethereum, merakla beklenen Birleştirme güncellemesi yaklaştıkça iyi performans gösteriyor. Ancak, büyük resme bakıldığında, hala büyük ölçüde olumsuz dinamikler var. Birleştirme, ağın enerji tüketimini %99’dan fazla azaltacak. Bununla birlikte, işlem ücretlerinin önemli ölçüde azaltması beklenmiyor. 19 Temmuz’da Birleştirme ile ilgili bir Coinbase raporu, bir sonraki büyük adımın ve son provanın 11 Ağustos için planlanan Goerli testnet olduğunu açıkladı. Birleşitme duyurusu, mevcut Ethereum rallisinin temel itici gücü olsa da, lider altcoin hala Kasım 2021’deki tüm zamanların en yüksek seviyesinden %68 düşüşle işlem görüyor. Ayrıca, Birleştirme ve bunun akıllı sözleşmelerinden serbest bırakılmasından sonra önemli miktarda ETH’nin piyasaya taşabileceğine dair endişeler var.

LINK, Ağustos’ta İvme Kazanacak

LINK, an itibariyle 8.488 dolardan işlem görüyor. Invezz analistlerinden Milko Trajchevski’ye göre, güvenilir bir tahmin yapmak için LINK’in Temmuz ayı boyunca performansının yanı sıra tüm zamanların en yüksek seviyesini incelememiz gerekiyor. LINK, tüm zamanların en yüksek seviyesine, 52.70 dolar ile 10 Mayıs 2021’de ulaştı.

Bir önceki ay boyunca performansına baktığımızda, altcoin, 30 Temmuz’da 8,3747 dolar ile en yüksek değerine sahipti. En düşük değer noktası ise 13 Temmuz’da 5.8256 dolardı. Bu süreçte, %40’lık bir artış görebiliriz. Analiste göre, ekossitemdeki gelişmeler ve güncellemer göz önünde bulundurulduğunda LINK fiyatının Ağustos sonunda 12 dolara ulaşması beklenebilir.