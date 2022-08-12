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Kesinleşti! Dev Kripto Para Borsasının Çoğunluk Hisseleri Satılıyor!

Huobi Group'un kurucusu Leon Li'nin kripto para borsasındaki çoğunluk hisselerini satmak için "bir grup" yatırımcı ile görüşme halinde olduğu bildirildi.
10:30
12 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Huobi Group‘un kurucusu Leon Li’nin kripto para borsasındaki çoğunluk hisselerini 3 milyar dolara varan bir rakama satmak için “bir grup” yatırımcı ile görüşme halinde olduğu bildirildi. Satışın gerçekleşmesi durumunda son ayı döngüsünde endüstrinin en büyük satışı gerçekleşmiş olacak.

Listede Justin Sun ve Sam Bankman-Fried Var

Bloomberg’in haberine göre, kripto para borsası Huobi‘yi bundan dokuz yıl önce, 2013 yılında kuran Li, hisselerinin yaklaşık yüzde 60’ını satma niyetiyle bir dizi finansörle görüşme halinde. Satım alımla ilgilenen taraflarla ilgili olarak Bloomberg’in isimsiz kaynakları şunları açıkladı:

Tron kurucusu Justin Sun ve kripto para milyarderi Sam Bankman-Fried’in FTX‘i  Huobi ile hisselerin devri hakkında ön temas kuranlar arasında yer alıyor.

Bununla birlikte, bir FTX sözcüsünün Bloomberg’in kaynağının iddia ettiği satın alım görüşmelerini onaylamayı reddederken, Sun, yayınladığı bir metin mesajında ​​Li ile herhangi bir satış hakkında görüşme yapmadığını belirtti.

Li’nin şirketteki hisselerinin yüzde 50’sinden fazlasını satmak istediğiyle ilgili ilk haberler Temmuz ayında ortaya çıkmıştı. O zamanlar kripto para borsası Huobi, birkaç ay önce Çinli kullanıcılara platformunu kullanmalarını yasaklamak zorunda kalmasından dolayı büyük gelir kayıplarının sancısını yaşıyordu.

Anlaşma Ne Zaman?

Şu anda Sequoia China ve ZhenFund, şirketin en büyük hissedarları arasında yer alıyor. Edinilen bilgilere göre, Temmuz ayında yapılan hissedarlar toplantısında tüm hissedarlar Li’nin kararı hakkında bilgilendirildi. Bloomberg‘e konuşan isimsiz kaynaklarından biri satışın ne zaman gerçekleşebileceğiyle ilgili olarak şunları söyledi:

Anlaşma bu ayın sonunda tamamlanabilir.

Bir Huobi sözcüsü, Li’nin hisse satışı hakkında birkaç uluslararası kurumla iletişimde olduğunu doğruladı, ancak ayrıntı vermeyi reddetti. Sözcü, Bloomberg’e e-postayla gönderdiği açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Yeni hissedar / hissedarların daha güçlü ve becerikli olması, Huobi markasına değer vermesi ve Huobi’nin büyümesini sağlamak için daha fazla sermaye ve enerji yatırımı yapması umuluyor.

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