Jacobi Asset Management’ın başvurusunu yaptığı Avrupa’nın ilk spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF), planlanan lansman tarihinden 12 ay gibi oldukça uzun bir gecikmenin ardından bu ay sonuna kadar işlemlere açılabilir. Şirket, “talep geçen yazdan bu yana değişti” diyerek Avrupa’nın ilk spot Bitcoin ETF’si için yeniden harekete geçtiğini ilan etti.

Şirketten “Talep Geçen Yazdan Bu Yana Değişti” Açıklaması Yapıldı

Jacobi Asset Management, 2022’nin Temmuz ayında spot Bitcoin ETF’sinin Euronext Amsterdam borsasında listeleneceğini duyurmuş ancak varlık yönetimi şirketi bir ETF listelemesi için zamanlamanın doğru olmadığını belirterek başvurusunu geri çekerek ETF’nin ileriki bir tarihte, daha uygun bir zamanda işlemlere açılacağını duyurmuştu.

Jacobi Asset Management’ın ETF lansmanı için geri adım atması kripto para piyasasının geçen yıl bu zamanlarda birçok olumsuzlukla başa çıkmaya çalışmasıydı. Kripto para piyasası o dönem Terra ekosisteminin çöküşü, hedge fonu Three Arrows Capital’in ve dev kripto kredi şirketlerinin iflaslarıyla boğuşuyordu.

Piyasanın ekosistem çöküşleri ve iflas dalgalarını ardında bırakmış olması ve dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi BlackRock‘ın Haziran ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) bir spot Bitcoin ETF başvurusu yapmasıyla piyasa dev varlık yönetimi şirketlerinin yeniden ya da sıfırdan yaptıkları spot Bitcoin ETF başvurularıyla çalkalandı.

Avrupa‘daki ilk spot Bitcoin ETF’si konusunda yeniden harekete geçen Jacobi Asset Management, “Talebin geçen yazdan bu yana değiştiğini” belirterek Bitcoin ETF’sinin ay sonuna işlemlere açılabileceğinin müjdesini verdi.

Avrupa’daki ETF’ler Aslında Birer ETN

Avrupa’daki tüm dijital varlık borsasında işlem gören ürünler (ETP’ler) fon yerine borsada işlem gören senetler (ETN’ler) olarak yapılandırılmıştır. ETF‘ler, hisse senetleri gibi bir borsada işlem görebilen yatırım fonlarıdır. ETF hissedarları fonun dayanak varlıklarının bir kısmını tutarlar. ETN’ler ise dijital para birimi gibi bir dayanak varlığın fiyatını takip eden borç senetleridir. ETN yatırımcıları dayanak varlıktan tutmazlar.

ETF’lerin ETN’lerden daha şeffaf ve likit olmasından dolayı Jacobi Asset Management, bir ETN yerine bir ETF’yi piyasaya sürmeyi tercih etti. Dolayısıyla bu, ABD’de piyasaya sürülmesi beklenen spot Bitcoin ETF’sine benzer bir spot Bitcoin ETF’si olduğu anlamına geliyor.

ETF ve dijital varlık danışmanlığı Blackwater Search and Advisory’nin kurucu ortağı Michael O’Riordan, Avrupa’da bir spot Bitcoin ETF’sini işleme açmanın çok zor olacağının altını çizerken, buna gerekçe olarak Bitcoin’in Ucits kuralları kapsamında uygun bir varlık olarak kabul görmüyor olmasına dikkat çekti. Financial Times’a konuşan O’Riordan “Bazı yapısal farklılıklar dışında uygulamada ETF ve ETP oldukça benzerler. Bir endüstri olarak, her birini ayırt etme konusunda iyi bir iş çıkarmadık ve sonuç olarak piyasada hangisinin hangisi olduğu konusunda çok fazla kafa karışıklığı var.” dedi.

Geçen bir buçuk yıl içinde Avrupa’daki dijital varlık ETP’leri, yalnızca 2022’nin üçüncü çeyreğinde 398 milyon dolar olmak üzere toplam 483 milyon dolar net akış gördü. 2021 sonunda kaydedilen 10.5 milyar Euro ile zirveye çıkan Avrupa’daki dijital varlık ETP’lerindeki toplam varlıklar şu anda 4.3 milyar Euro seviyesinde bulunuyor.