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XRP Bütün Sektöre Damgasını Vurdu: Peki Bu Seviyede XRP Satılır mı?

Özet

  • XRP'ye karşı SEC tarafından açılan dava ara kararında, XRP'nin menkul kıymet olarak kabul edilmediğine hükmedildi.
  • XRP'nin fiyatı bu haberle kısa süreliğine 0,91 dolara yükseldi, bunun ardından fiyatı 0,79 dolara sabitlendi.
  • XRP'nin nihai hedefi 3,30 dolar olarak belirtiliyor, mevcut seviyeler bazı analistler tarafından kademeli satış için uygun olarak görülüyor.
  • Piyasaya etkisi: olumlu
09:59
14 Temmuz 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli

Kripto para sektörü oldukça yatay ilerleyen haftaların ardından tek bir haber ile ciddi bir ivmelenme yakaladı ve sektörün toplam değeri 1,3 trilyon doların üzerine çıktı. Kripto para sektörünün toplam değerini %6,6 oranında artıran haber ise XRP‘den geldi. Ripple’a karşı açılan davada SEC’nin iddiası olan XRP’nin menkul kıymet olması, mahkeme tarafından kabul görmedi. Yargıç, dün aldığı karar ile XRP’nin kurumsal satış hariç menkul kıymet olarak görülemeyeceğine hükmetti.

XRP Fiyatı Yükseliyor

XRP haberi tabii ki bütün kripto para piyasasını adeta yangına sürükledi. XRP fiyatı kısa süreliğine 0,91 dolara kadar yükseldi ve Binance’in kendi kripto parası BNB‘yi bile yerinden etti. XRP’nin toplam piyasa değeri 41 milyar dolar üzerine çıktı ve bunun 24 saatlik ticari hacmi neredeyse Ethereum‘u (ETH) yakalayacak. XRP fiyatı 0,91 dolardan düşüş yaşayıp 0,79 seviyelerinde sabitlendi ve şu an herkes XRP’nin satılıp satılmaması gerektiği sorusuna odaklandı.

XRP Satılır mı?

XRP bu fiyattan satılır mı sorusunun net bir cevabı olmasa da buna ışık tutmak için kullanılabilecek birden çok faktör var. Aslında bunların ilki, nispeten psikolojik gibi olsa da BNB’nin alt edilmesi olabilir. Daha önceki tarihi verilere bakıldığında BNB’nin nihai konumuna ulaştıktan sonra XRP’ye çok fazla müsade etmediği ancak ara ara geçici durumlarda XRP’nin öne geçtiği görülebiliyor. Buna ek olarak genellikle uzun süredir aynı konumda olan bir kripto paranın konumunu geçici olarak kaybetmesi ve sonra bunu geri alması alışılagelmiş bir durum. Bu kapsamda XRP de 0,91 dolara kadar yükselip 1 dolar üzerine çıkamayarak aslında önümüzdeki aylarda seyredeceği aralığı göstermiş oldu.

XRP fiyat yorumlarına bakıldığında da şu an birçok ismin 0,71 dolar ila 0,88 dolara işaret ettiği görülüyor. Özellikle dava devam ederken dipten yapılan alımlar için mevcut seviyeler kademeli satış için uygun olabilir. 0,20 dolar seviyelerinden XRP alanlar için mevcut kazanç bir hayli fazla. Buna rağmen 0,71 doların üzerinde günlük kalıcı bir kapanış kesinlikle 0,88 dolara iğne atılmasını sağlayabilir ve burası da uygun bir nokta. XRP için nihai hedef ise 3,30 dolar olacaktır.

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