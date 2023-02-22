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Kapalı Kapılar Arkasında! Ünlü Kripto CEO’su Açıkladı!

Kripto para düzenlemeleri ne durumda? Ünlü CEO ABD'nin kripto düzenlemesi hakkında konuştu.
19:34
22 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto şirketleri ve yatırımcılar devletlerin piyasaları nötr bir şekilde yasal olarak düzenlemesini istiyor. Ancak istediğini alamıyor. ABD özelinde SEC ve diğerleri kripto paralara karşı negatif ayrımcılık yaparak bütün bir endüstriyi devasa riskli yapılar olarak tanımlıyor. Öyle ki stake hizmetlerinin bile yasaklanmasına dair adımlar atılıyor.

Kripto Para Düzenlemesi

Blockchain Association CEO’su Kristin Smith bugün Bloomberg’e verdiği demeçte ABD’nin kripto para düzenlemesine dair yaptıklarını gündemine aldı. Smith, sürecin “son derece uzun” olmasına ve düzenleyicilerin arada “devreye girmesine” rağmen, sektörün ABD milletvekillerinin kripto mevzuatına öncülük etmesini istediğini söyledi. Senato’da Cumhuriyetçiler ve Demokratlar FTX özelinde birçok görüşme zaten yaptı. Cumhuriyetçiler son oturumda kripto paraların negatif ayrımcılığa maruz kalmaması gerektiğinin altını çizdi. Bu ayrışma kripto paraların ihtiyacı olan desteği doğurabilir.

Smith, düzenleyicilerin “son derece hızlı hareket etmesine” rağmen mevzuatın “kapalı kapılar ardında” geliştirildiğini belirterek, Kongre tarafından görülebilecek “açık bir sürece” sektörün katılımının artmasının şart olduğunu öne sürdü. Smith’e göre, düzenleyici kurumların yasaları uygulaması ve anlaşmazlıkları çözmesi ile ilgili sorun “son derece benzersiz gerçekler ve koşullardan” kaynaklanmaktadır.

ABD Kripto Para Düzenlemesi

ABD’li siyasiler cephesinde FTX çöküşü bu sektöre bakış açısını büyük ölçüde olumsuz etkiledi. SBF sürekli olarak kongreye gidiyor ve kripto paralarla alakalı atılacak adımlarla ilgili fikirlerini ifade ediyordu. Özellikle Demokratlar ona fazlasıyla güveniyor ve SBF cömert bağışlarıyla onları destekliyordu. Fakat son yaşananlar tam bir hayal kırıklığı oldu. Bağışlarını iade etmek zorunda kalanlar, kriptoyu SBF’den ibaret görenler ve daha fazlası. Tüm bunlar kripto paraların düzenlenmesinin onu meşrulaştıracağı endişelerini beraberinde getirdi.

Smith’e göre, Kongre “2019’dan beri” stablecoinler üzerinde çalışıyor. Ona göre FTX çöküşüyle birlikte kripto paraların birçok alanı hızla regüle edilecek. Finansal İstikrar Kurulu (FSB) başkanı Klaas Knot, bu yıl 20 Şubat tarihli ve G20’nin maliye bakanlarına ve merkez bankası yöneticilerine dağıtılan bir mektupta, kuruluşun bu yıl finansal istikrara yönelik büyük tehditleri nasıl ele almayı beklediğini açıkladı. DeFi ve kripto varlıklar, FSB’nin zorluklar listesinde önemli bir yer tuttu. Knot’a göre, FSB’nin 2023 yılında kripto varlıklar için düzenleyici bir çerçeveyi tamamlamak için “iddialı bir çalışma programı” var.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), sıkı kısıtlamalar uygulayarak web3 işletmelerini çökertiyor. Kongre henüz kripto için yasal bir çerçeve oluşturmamışken bunu yapıyorlar. Öte yandan Çin, Hong Kong üzerinden Web3 hedefleri doğrultusunda yeni özgürlük alanları oluşturuyor. Tencent gibi Çinli devler altcoinlerle iş birliği duyuruları yapıyor.

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