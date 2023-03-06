Binance büyük bir darbe aldı ancak her kaos yeni kazananlar doğurur. Bugünlerde de aynı şey oluyor.

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İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance bugünlerde ciddi sorunlar yaşıyor. Bu sorunların arkasında ABD’li düzenleyiciler var ve makro ekonomik şartlar koşulları daha da ağırlaştırıyor. Silvergate Bank yüzünden USD transferleri durdu ve NYDFS Binance USD’nin ipini çekti. Peki Binance bunu nasıl absorve edecek?

Binance USD (BUSD)

Binance, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun yerel stablecoini Binance USD‘ye yönelik düzenleyici eyleminin ardından yeni bir stablecoin setine yöneldi. SEC, BUSD’nin ABD menkul kıymetler yasasını ihlal ettiğini iddia eden bir Wells bildirimi göndermişti. SEC’in bildiriminin ardından New York Finansal Hizmetler Departmanı (NYDFS), BUSD ihraççısı Paxos Trust’tan yeni BUSD basımını tamamen durdurmasını istedi. BUSD basım yasağı, Binance borsasını alternatif yollar aramaya itiyor. Hele ki USDC paritelerini kaldırmışken.

On-chain veriler popüler kripto para borsasının TrueUSD’nin yanı sıra birkaç merkezi olmayan stablecoine yöneldiğini gösteriyor. USD’ye sabitlenmiş stablecoin TUSD’nin arkasındaki stabilcoin operatörü TrustToken, Haziran 2019’dan beri Binance ortağıdır. Ortaklık, Binance borsasının sıfır ücret karşılığında TUSD satın almasına ve fiat para birimi için kullanmasına izin verdi. Tek çözüm bu da değil Binance, merkezi olmayan borçlanma protokolü Liquity (LQTY) için destek eklediğini duyurdu ve TrueFi (TRU) sürekli sözleşmelerini başlattı. TRU, teminatsız borç verme için merkeziyetsiz finans protokolü TrueFi’nin yerel tokenidir.

Bu Altcoinler Yükselebilir

Binance daha fazla alternatif stablecoin paritesini getirecek ve BUSD darbesinin etkilerini azaltacak. Önümüzdeki yılın Şubat ayından sonra BUSD itfaları da duracağı için birkaç içinde LQTY ve TRU gibi altcoinlerde daha fazla giriş görebiliriz. Liquity ve TrueFi için Binance listelemesi, fiyatlarında büyük bir artışı tetikledi ve %200’ün üzerinde yükseldiler.

Her kaos gibi bu olay da ondan faydalananları doğurdu. Eğer Binance iki altcoin için desteğini devam ettirirse BUSD pazar payının önemli bir kısmının bu ve diğer merkezi olmayan yapılara kayması muhtemeldir. Diğer taraftan Cardano kurucusu Hoskinson kendi stablecoini DJED için umutlu olsa da Binance şimdilik diğer algoritmik stablecoin ve bu alandaki likidite protokollerine dair somut bir adım atmış değil.