Kanada'da yetkili kurum aldığı kararlarla beraber bir yandan yatırımcıyı korumayı hedeflerken bir yandan da borsalara kısıtlama getiriyor.

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Kanada’daki Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu (OSC), KuCoin ile ilgili üç şirket de dahil olmak üzere kayıtlı olmayan kripto platformlarının kullanıcılarını uyaran başka bir tüketici uyarısı yayınladı. OSC’nin son uyarısı, yatırımcıları kripto varlıklarla ilişkili risklerden korumak için düzenleyicinin aldığı bir dizi önlemin parçası olarak yorumlandı.

OSC Ne Yapar?

OSC, yatırımcılara, zaman zaman menkul kıymetler piyasasındaki zararlı faaliyetler hakkında uyarılarda bulunur. Bu uyarılar, yatırımcıların paralarını nereye yatırmayı seçtikleri konusunda bilinçli kararlar verebilmeleri için halkı belirli dolandırıcılık türleri veya diğer yasa dışı faaliyetler hakkında eğitmeyi amaçlar.

Komisyon, Kucoin’in kayıt dışı bir kuruluş olduğunu iddia ederek geçen ay benzer bir uyarı yayınladı. Bugünün uyarısı, çoğu Ontario’da menkul kıymet ticareti yapmasına veya tavsiyede bulunmasına izin verilmeyen kripto şirketleri olan 13 firmayı hedef aldı.

Liste, komisyonun Ontario’da faaliyet göstermesini mahkeme kararıyla, başarıyla yasakladığı KuCoin’in yan kuruluşlarını içeriyor.

Kanada’daki Mevcut Kripto Durumu

Kanada’da, kripto para birimleri son zamanlarda çok fazla inceleme altına alındı. Hükümet ise bunu en iyi nasıl düzenleyeceğini bulmaya çalışıyor. Yakın tarihli bir Kanada Bankası raporuna göre, Bitcoin sahiplerinin sayısının 2020’de %5’ten 2021’de %13’e yükseldiği bildirdi.

Elde tutulan ortalama Bitcoin miktarı 500 dolardı ve çoğu yatırımcı, yüksek hareketliliği nedeniyle onu bir ödeme yöntemi olarak uygunsuz olarak görüyordu.

Heyecana rağmen, Kanada Menkul Kıymetler Yöneticileri (CSA), Kanada’daki tüm kripto para ticaret platformlarının iş yapmadan önce belirli standartları kabul etmesini zorunlu kıldı.

OSC’nin kripto para varlık alım satım platformları için ilk ön kayıt gerekliliklerini takiben, Cryptocom bir ön kayıt anlaşmasını tamamlayarak bu mevzuat kapsamında faaliyet göstermeye başlayan ilk kripto para borsası oldu.

Kanada’da Faaliyetler Başladı

OSC onaylı kripto ürünleri, Kanada kripto para birimi platformu Cryptocom’da satışa sunulacak ve bunu yapan ilk borsa olacak.

Ön Kayıt Taahhüdü, Cryptocom’un Kanada Finansal İşlemler, Raporlar Analiz Merkezi (FINTRAC) ve Quebec’teki Autorité des Marchés Financiers (AMF) tarafından belirlenen tüm Kanada düzenlemelerine uygunluğunu kabul ediyor.