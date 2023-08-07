Akşamüstü gelen PayPal stablecoin müjdesine rağmen Bitcoin (BTC) fiyatı 29.000 doların altında alıcı buluyor. Endişe verici olan şey volatilite artışı yaklaşırken negatif hissiyatın da katlanıyor oluşudur. Yatırımcılar ilerleyen günlerde 27.500 dolara kadar olası düşüş konusunda endişeli. Peki 2023 kripto için nasıl geçti, neden beklenen kalıcı yükselişi göremiyoruz? Kaiko son raporunda tüm bunları değerlendirdi.

Litecoin Fiyatı Artar Mı?

Geçtiğimiz hafta Litecoin, madencilerin blok ödüllerini yarıya indirdi. Üçüncü halving diğer ikisinden farklı bir sonuç doğurmadı. Olayın gerçekleşmesiyle birlikte LTC fiyatının düştüğünü gördük. Önceki iki halving döneminde de aynı şey yaşadığı için birçok uzman zaten yatırımcıları uyarıyordu.

Geçmişteki halving olaylarından önce ve sonra BTC’ye kıyasla LTC performansına bakıldığında, bu eğilimin muhtemelen devam edeceği görülüyor. Tarihsel olarak LTC, 2015 ve 2019’daki son iki halving’inden sonra ya daha geniş piyasa ile uyumlu bir performans sergilemiş ya da daha düşük performans göstermiştir.

Bu durum, halvinglerin önemli fiyat katalizörlerinden ziyade “söylentiyi al, haberi sat” olayları olduğunu göstermektedir. Özetle LTC düşüşü sürebilir.

Bitcoin ve 2023 Tahminleri

Bitcoin‘in de Nisan 2024’te kendi dördüncü halving olayını yaşaması bekleniyor. BTC genellikle halving sonrasında daha iyi performans gösterir, ancak piyasa olgunlaştıkça performansı yıllar içinde kademeli olarak düşmüştür. Önceki halvinglerden önce BTC, etkinliğe giden aylarda önemli dalgalanmalar gördü. Bununla birlikte, şu ana kadar kaldıraç veya işlem hacimlerinde kayda değer bir artış olmadı. Bu bize 2024 halving döneminde de devasa bir ralli göremeyebileceğimizi söylüyor. Henüz erken olsa da yaklaşık 8 ay kalmışken durum bu.

BTC fiyatı bu yıl %75 oranında yükselmesine rağmen, işlem hacmi düşmeye devam etti ve neredeyse tüm borsalar Temmuz ayında bir önceki yıla göre çift haneli düşüşler kaydetti. Bu durum, uzun vadeli volatilitede yaşanan çöküşün bir yansımasıdır ve genel piyasa katılımının düşük kaldığını göstermektedir.

ABD borsaları ortalama %80 ile hacimdeki en güçlü düşüşü kaydetti. Piyasadaki hacimsizlik spekülatörlerini işini kolaylaştırıyor. Üstelik ABD’nin düzenleyici baskısının özellikle Mayıs ayı itibariyle büyük piyasa yapıcıları da kriptodan uzaklaştırdığını unutmamak gerekiyor.