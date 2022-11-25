Justin Sun'a ait Poloniex borsası ile ilgili haberler CZ'yi kızdıracak gibi görünüyor. Bu haber doğrultusunda CZ yeni bir hedef kazanmış olabilir.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Önemli bir gelişme olarak Poloniex kripto borsası, 24 Kasım’dan itibaren BEP20 (BSC) ağındaki sabit paralar için para yatırma ve çekme işlevlerini askıya alacağını duyurdu. Bunlar USDT, USDC, TUSD ve Binance’in kendi BUSD’sini içeriyor.

Poloniex’in Ani BSC Durdurması

Son duyuruya göre Poloniex, yukarıda belirtilen sabit coinler için BEP20 (BSC) ağı para yatırma işlevini durdurdu. Bununla birlikte, diğer BSC tabanlı token’lar için para yatırma ve çekme işlevleri çalışmaya devam edecek.

Poloniex Müşteri Desteği şu açıklamayı yaptı:

Poloniex, 24 Kasım’dan itibaren bir sonraki duyuruya kadar BEP20(BSC) ağında herhangi bir stableoin’in yatırılmasını veya çekilmesini artık desteklemeyecek. Bununla birlikte, ERC20 ve TRC20 ağlarında stablecoin’ler için eşdeğer çoklu zincir çözümleri sunmaya devam edeceğiz.

Ayrıca duyuru, kullanıcıları stablecoin yatırma ve çekme işlemleri için ERC20 ve TRC20 ağlarını kullanmaya çağırıyor ve ekibin farklı stablecoin’ler için eşdeğer çoklu zincir çözümleri sunacağını belirtiyor.

Askıya Alma İçin Sebep Gösterilmedi

Kripto borsası Poloniex, BSC stablecoin’leri için hizmetleri neden aniden askıya aldığı konusunda daha fazla bilgi vermedi.

Dahası, kullanım koşulları özellikle borsanın kendi takdirine bağlı olarak bu duyuruyu herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tuttuğunu belirtiyor.

Poloniex’in Rezervleri ve Fifa Planları

Poloniex ile ilgili diğer haberlerde, borsa, rezerv kanıtlarını toplulukla paylaşmak için tam bir denetimden geçme planlarını paylaştı. Bu, Binance’in öncülük ettiği gibi sektörde şeffaflığı daha da artıracak.

Son zamanlarda, Poloniex Dünya Kupası Karnavalı pazarlama girişimleri de Poloniex tarafından FIFA Dünya Kupası 2022’yi anmak ve dünyanın dört bir yanındaki futbol taraftarlarını uluslararası spor etkinliğine katılmaya teşvik etmek için tanıtıldı.

Sanal karnaval, yarışmalar ve oyunlar aracılığıyla futbol meraklılarının ve token sahiplerinin 100.000 dolara varan bir ödül havuzunu paylaşmalarını sağlıyor. Yakın zamanda piyasaya sürülen taraftar token’ları ile Poloniex, Web3 girişimlerini kripto topluluğuna ve ötesine daha fazla dahil etmeyi hedefliyor.

Ocak 2014’te kurulan Poloniex, spot ve vadeli işlemlerin yanı sıra kaldıraçlı token’ları da destekleyen küresel bir kripto para borsası olarak kendisini tanımlıyor. Dünya standartlarında bir ticaret platformuna sahip olan Poloniex, uluslararası müşteri tabanını genişletmek için 2019 yılında TRON’un Kurucusu H.E. Justin Sun’dan fon almıştı.