CEO onlar için "pet rock" tanımını kullandı. Peki bu ne anlama geliyor? Devletlere ne çağrısında bulundu?

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Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük bankası ve kripto paralar konusunda çok sık açıklamalar yapıyor. Dünyanın en iyileri kripto paralara ilgi duyuyor ve üst segment müşterilerinin kripto ürünü taleplerine cevap vermek zorundalar. Daha birkaç gün önce trilyon dolarlık varlık yöneten Fidelity müşterilerine kripto para alıp satabilecekleri bir platformu duyurdu ve burası hizmet vermeye başladı. Peki JPMorgan CEO’su neler söyledi?

JPMorgan Kripto Para

JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, kripto paraların çoğunun “pet rocks” olduğunu söyledi. Pet Rock 1975 yılında reklam yöneticisi Gary Dahl tarafından yapılan koleksiyonluk oyuncaktır. Kayalar süslenir ve özel karton kutularda satılırdı. Bu bir modaydı ve 6 ay sonra söndü. İnsanlar 1975 noel döneminde buna yoğun ilgi göstermişti.

Jamie Dimon bugün CNBC’ye verdiği röportajda “Bence kripto tam bir sideshow ve Kripto tokenler pet rock’lar gibi” dedi. Sideshow argoda gençlerin araçlarıyla yaptığı drif, slalom gibi hareketler anlamına geliyor.

Kripto Paraların Geleceği

Açıklamasının blockhain teknolojisi ya da akıllı sözleşmelerin gerçek olmadığı anlamına gelmediğini, ancak hiçbir şey yapmayan belirli kripto para birimlerine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Dimon bu alanda ciddi bir balon olduğunu düşünüyor. Dimon ayrıca dijital varlıkların yasadışı faaliyetlere harcama yapmak için kullanıldığı ve düzenleyicilerin bunları incelemesi gerektiği konusunda uyardı.

“Kriptoya baktığımızda Amerikan halkının bakması gereken diğer şey, tüm alım ve satımlara bakarsak… Bildiğimiz 20 ila 30 milyar dolarlık fidye yazılımı, bildiğimiz 20 ila 30 milyon dolarlık takas maliyeti, çok sayıda AML, terörizm finansmanı, vergiden kaçınma vs. Neden bu tür şeylerin gerçekleşmesine izin veriyoruz?”

Dimon, düzenleyicilerin büyük bankalar yerine kripto para birimlerine daha fazla odaklanması gerektiğini de sözlerine ekledi. Bu arada Dimon aynı röportajda, politika yapıcıların faizleri %5’e yükseltmesi ve üç ila altı ay boyunca bu seviyede tutması nedeniyle Federal Rezerv’in enflasyonla savaşının 2023’te uzun bir süre devam edebileceği konusunda uyardı. JPMorgan başkanı bu seviyede bile bunun fiyatları dizginlemek için yeterli olup olmayacağından emin değil.